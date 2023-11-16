超級裘爺來了／李亦伸預測T1、PLG冠軍！林書豪來了勇士危險了？
台灣職籃兩大聯盟PLG和T1都已展開全新賽季賽程，資深球評李亦伸在NOWnws直播節目《超級裘爺來了》預測新球季總冠軍，直言T1聯盟會由中信特攻繼續稱霸，PLG部分，他指出富邦勇士新球季將困難重重，其中擁有林書豪的新北國王會是富邦連霸路上最大絆腳石。
記者陳云茹/綜合報導
李亦伸指出T1聯盟中信特攻找來211公分36歲的老將傑卡是關鍵補強，不僅有身高、內線策應，同時也具備外線能力及成熟經驗，不會遜色於艾德及克力斯。至於外界矚目的帥哥洋將飛克，李亦伸則認為他的存在感會越來越低，雖有體能與爆發力但外線投射不穩定，進攻得分輸出不夠，很難與其他三名洋將競爭。
李亦伸認為中信特攻本土水平較為整齊外，擁有傑卡、艾德及克力斯三名重要洋將，新賽季能有可能可以成為衛冕軍。
PLG部分，李亦伸直言聯盟最大改變無疑是網羅林書豪的新北國王，「有了林書豪，所有的一切都會有很大很大的不同」，成軍後兩季都與冠軍金盃擦肩的新北國王，本季是否能登頂，林書豪是最大關鍵！
對於衛冕軍富邦勇士今年要挑戰四聯盟，李亦伸坦言「畫上問號」，指出富邦有三大衰退點，首先陣中主力老將林志傑、蔡文誠甚至張宗憲，年紀都更長一歲，本土球員的戰力勢必會打折。
其次富邦連霸的重要功臣，洋將辛特力與塞瑟夫，上一季身手就不復以往，出現老化、戰力下滑的狀況，當兩位主力洋將陷入不穩定的狀況，打不出場上主宰力，哪怕富邦續約了上一季FMVP強森、並找來213公分的新洋將石門，也可能是孤掌難鳴，因此本季的富邦勇士連霸之路十分危險，更多內容請收看《超級裘爺來了》直播精華。
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