楊謹華瞪眼吐舌大崩壞！四纖女街頭搞怪 路人惋惜：怎麼沒遇到
由楊謹華、劉品言、夏于喬及宋芸樺組成的娛樂圈「四纖女」組合，在電視劇裡各個都是時尚女神、氣質美女，沒料到私下合體，卻是經常脫序演出，最近她們難得現身信義區街頭，一起嗨玩拍貼機，不顧形象擠眉弄眼，甚至用力吐長舌頭做鬼臉，搞怪至極的表現讓網友笑到不行，惋惜竟然沒在路上碰見她們！
記者江芷稜／綜合報導
劉品言2020年設立自己的YouTube頻道，推出「四纖女出遊記」系列影片，與閨密楊謹華、夏于喬、宋芸樺出遊談心，流露真實本性，4人真摯的友情和互動，受到網友喜愛，經常敲碗希望看到她們同框。楊謹華最近曬出四纖女私下聚會照，開心寫下「昨晚四纖女的部份，好青春」，只見4人舉著酒杯在信義區散步，完全沒有偶像包袱，自拍時露出瞪眼、吐舌的搞怪表情，女神罕見的崩壞模樣，被狂讚根本是女大學生的狂歡。
她們不顧形象扮醜自拍，親民作風讓網友直呼「超可愛」，獲得1.8萬名粉絲按讚，紛紛讚美四纖女扮鬼臉完全沒有偶包，「最愛看妳們四個在一起了」、「終於合體啦！」、「可以敲碗四纖女團綜嗎」、「羨慕這樣的友情」，也有人惋惜自己人在信義區卻沒有巧遇四纖女，實在太可惜。
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