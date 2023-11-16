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台灣第一間「麥當勞台北民生店」拆了！40年歷史曾創全球營收第一

▲長達40年歷史的台灣第一間「麥當勞台北民生店」拆了！開幕首週曾創下當時全球麥當勞「單週營業額第一」的世界紀錄。如今正在進行全面拆除改裝，業者透露「預計年底前恢復營業」。（圖／翻攝自Google Map）
▲長達40年歷史的台灣第一間「麥當勞台北民生店」拆了！開幕首週曾創下當時全球麥當勞「單週營業額第一」的世界紀錄。如今正在進行全面拆除改裝，業者透露「預計年底前恢復營業」。（圖／翻攝自Google Map）

記者蕭涵云/綜合報導

長達40年歷史的台灣第一間「麥當勞台北民生店」拆了！1984年1月28日剛開幕首週，便創下當時全球麥當勞「單週營業額第一」的世界紀錄。如今正在進行全面拆除改裝，業者透露「預計年底前恢復營業」。

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美國速食連鎖品牌麥當勞於1984年1月28日，在台北民生東路、敦化北路口，設立台灣第一間麥當勞，店號銅牌「第001門市中心」的台北民生店，開幕首週便創下當時全世界麥當勞「單週營業額第一」的世界紀錄。

▲台灣第一間「麥當勞台北民生店」，長達40年歷史。（圖／翻攝自Google Map）
▲台灣第一間「麥當勞台北民生店」，長達40年歷史。（圖／翻攝自Google Map）
也促使台灣麥當勞僅在兩個月後，即迅速於台北西門町昆明街上，開出第二家門市「昆明餐廳」，3月31日開始營業、4月4日正式開幕。據悉，短時間內在同一城市連開兩家分店，是連美國總部都感到震驚的事蹟。

然而，至今長達40年歷史「麥當勞台北民生店」，被發現暫時閉店封板整修，門口也堆放著已拆除的廢棄物。《NOWnews今日新聞》記者求證台灣麥當勞，業者透露，「麥當勞台北民生餐廳即將進行全面改裝，自11月14日下午2點起暫時閉店整修，預計年底前恢復營業」，並分享「鄰近仍有民權一、台北南京五、台北南京六、台北民生二繼續提供服務」。

官方表示，「麥當勞持續汰舊換新，2021年起，每年改裝40到60家以上餐廳」，希望透過服務、美食、數位三大升級，為消費者打造「食尚」新穎的用餐環境，以及更貼心便利的用餐體驗。


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