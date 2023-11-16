超商黑五購物節買1送1！拿鐵咖啡「2杯6折」 三角飯糰第2件10元
黑色購物節即將登場，萊爾富推出多項商品5折、買1送1商品，還有最夯的現煮咖啡優惠，大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元，相當於下殺5.9折優惠，還有指定的三角飯糰、麵包同系列第2件10元。7-11全台門市自11月22日至11月26日限時5天，祭出濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、大杯精品美式咖啡買2送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
黑色購物節將於11月24日登場，萊爾富即日起至12月12日優惠開跑，門市大杯冰/熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，相當於下殺5.9折，最高現省62元。
同時，樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」買1送1優惠（原價29元）；萊爾富也推出指定的三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰-香蔥雞絲／黑胡椒燒肉與單件售價28元的職人烘焙-菠蘿麵包／紅豆麵包（三角飯糰、麵包不得混搭）。
7-11全台門市自11月22日至11月26日限時5天，祭出濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、大杯精品美式咖啡買2送1。此外，還有超過10款日用品指定品項皆買1送1，優惠品項清單一次看。