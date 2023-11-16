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饗賓4品牌進駐桃園！小福利升級版buffet　送「4人同行1人半價」

▲賓餐旅旗下三大人氣品牌今（16）日聯手進駐桃園中茂新天地，其中小福利是「新升級版」火鍋Buffet，餐檯多了如現做的壽司、炸物等更多熟食選項。（圖／饗賓餐旅提供）
▲賓餐旅旗下三大人氣品牌今（16）日聯手進駐桃園中茂新天地，其中小福利是「新升級版」火鍋Buffet，餐檯多了如現做的壽司、炸物等更多熟食選項。（圖／饗賓餐旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

繼旭集中茂店之後， 饗賓餐旅旗下另三大人氣品牌「小福利麻辣鍋」、「饗泰多 泰式風格餐廳」、「真珠 台灣佳味」，今（16）日也聯手進駐桃園中茂新天地，其中小福利有「新升級版」，包含經典麻辣湯底、頂級肉片、搶鮮海味，以及升級的創意百匯熟食無限量取用，且12月15日前完成指定拍照即贈送「平日4人同行，第4人餐費5折優惠」優惠券；而真珠與饗泰多另外則有桃園店限定菜色。另外，台中知名的燒肉品牌「屋馬」，也推出韓式新品牌「金韓食」，即日起試營運。

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小福利麻辣鍋中茂店占地158坪、162席，業者並強調是「新升級版」的火鍋Ｂuffet，包含經典麻辣湯底，糅合二十六種中藥材，裡頭有夠味的豆腐、鴨血。並精選頂級八款肉片，包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛、美國Prime霜降、Choice嫩肩牛、Choice肋眼蓋、伊比利豬五花、究好豬豬梅花等，首座海味搶鮮冰槽中則有天使紅蝦、澳洲白玉蝦、特選白蝦，還有鮮嫩蟹腳、干貝、扇貝，以及主廚特製花雕雞腿肉等20多種生食海鮮。

▲小福利主打經典麻辣湯底，搭上頂級肉片與多樣的搶鮮海味等。（圖／饗賓餐旅提供）
▲小福利主打經典麻辣湯底，搭上頂級肉片與多樣的搶鮮海味等。（圖／饗賓餐旅提供）
新升級的餐檯上還有台式經典炸物、日式職人握壽司、金色三麥現拉生啤酒、復古飲品、哈根達斯等，創意百匯。小福利中茂獨家限定拍貼機，多款限定相框，開幕期間完成指定任務免費拍。開幕期間推好康，即日起至12月15日，打卡送「炙燒干貝握壽司/2顆」乙份，五星好評再送「FUN玩拍貼機」；即日起至12月15日只要拍「小福利專屬拍貼框」，即可獲得「平日4人同行，第4人餐費5折優惠」優惠券乙張。

▲小福利桃園中茂店推出即日起至12月28日，只要拍「小福利專屬拍貼框」，即可獲得「平日4人同行，第4人餐費5折優惠」優惠券乙張。（圖／饗賓餐旅提供）
▲小福利桃園中茂店推出即日起至12月28日，只要拍「小福利專屬拍貼框」，即可獲得「平日4人同行，第4人餐費5折優惠」優惠券乙張。（圖／饗賓餐旅提供）
至於饗泰多中茂店占地137坪、共156席，並以桃園特色名產大溪豆干和蓮藕，加入泰式料理手法，限定料理「藕然遇見蝦」，以香甜蓮藕夾入Q彈蝦泥與根島蝦仁，以重複拋起拍打呈現甜、脆、彈三種口感。「韭花愛上豬」以大溪豆干、韭菜花、嚴選豬絞肉爆炒泰式海鮮醬。另有「冠軍月亮蝦餅」、「黃咖哩軟殼蟹」、「清香檸檬魚」等，都是必點招牌菜。

▲饗泰多中茂店有限定菜色，包含藕然遇見蝦與韭花愛上豬。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗泰多中茂店有限定菜色，包含藕然遇見蝦與韭花愛上豬。（圖／饗賓餐旅提供）
至於「真珠台灣佳味」中茂店，占地113坪、148席，中茂店開幕期間特推出以20年老菜脯、青春菜脯與鮮甜白蘿蔔，與雞腿熬煮的溫潤回甘「三代同堂蛤蜊雞湯」，以及將蝦米煸炒爆香後快炒大溪黑豆干、鮮中卷與酥炸柳松菇，鹹香下飯的「迎客中卷小炒」。另有必點菜色「鹽焗雙醬雞」、「三豐紅燒滷肉」、「油條蔭豉鮮蚵」等。

▲「真珠台灣佳味」中茂店也有限定菜色，為迎客中卷小炒。（圖／饗賓餐旅提供）
▲「真珠台灣佳味」中茂店也有限定菜色，為迎客中卷小炒。（圖／饗賓餐旅提供）
小福利、饗泰多、真珠同步舉辦「中茂新天地好饗吃護照」，活動期間內只需在同一張護照集滿中茂新天地3品牌分店集點章，即可兌換各品牌指定優惠: 「真珠 台灣佳味」金旺鳳梨蝦球盅 乙份、「饗泰多 泰式風格餐廳」內用點購六人套餐餐費現抵400元、「小福利麻辣鍋」四人同行一人免費，將近20種優惠大方送。

另外，台中知名的燒肉品牌「屋馬」則推出韓式新品牌「金韓食」，即日起試營運，菜色除了韓式燒肉，還有春川辣炒年糕、韓式蟹膏拌飯、韓式經典海鮮煎餅等。除了單點韓式料理，也包含了雙人、三人與四人的套餐組合。

▲台中知名的燒肉品牌「屋馬」，推出韓式新品牌「金韓食」。（圖／翻攝金韓食官網）
▲台中知名的燒肉品牌「屋馬」，推出韓式新品牌「金韓食」。（圖／翻攝金韓食官網）
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