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南市包租代管4期計畫推1600戶 黃偉哲承諾加強溪北地區宣傳

▲第3期計畫1600戶執行率逾95%，反映熱烈，16日正式宣布啟動台南市社會住宅包租代管第4期（圖／記者張振興攝，2023,11,16）
▲第3期計畫1600戶執行率逾95%，反映熱烈，16日正式宣布啟動台南市社會住宅包租代管第4期（圖／記者張振興攝，2023,11,16）

記者張振興/台南報導

台南市社會住宅包租代管第3期計畫1600戶執行率逾95%，反映熱烈，中央再推出第4期社會住宅包租代管計畫，台南市再獲分配1600戶，市長黃偉哲16日親自宣布啟動，第4期以提升專業租賃服務品質為目標，提供房客安心適居環境，希望能幫助更多弱勢家庭並提升社會住宅包租代管的成效，讓民眾安心安居，房東、房客均獲租屋保障。

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台南市政府都發局長徐中強表示，歡迎台南市持有閒置空屋想要出租的房東加入計畫，只要經本府委託業者媒合房客成功後，政府除補助媒合仲介費用外，並提供租稅優惠(地價稅、房屋稅、綜所稅減免)及享有租屋管理與每年最高1萬元修繕補助…等利多。另欲參與包租代管計畫房客，年滿18歲國民，於台南市無自有住宅，家庭成員每人每月平均所得低於49805元，戶內動產總額低於302萬、不動產總額低於537萬元均符合申請資格。


市府都發局強調，這項計畫是在鼓勵房東出租低度利用的住宅，凡是房客參加包租代管方案者，可以市場租金的8折或9折租到房屋及享有政府補助媒合仲介費用，符合資格之房客，還可申請租金補貼，減輕租屋負擔。讓民眾安心安居，房東、房客均獲租屋保障。


台南市包租代管計畫開辦迄今累計超過6000餘戶，透過公私協力方式，共創租賃新關係。另為照顧本市溪北地區民眾居住權益，本市包租代管第4期計畫將大幅加強溪北地區宣導力度，透過不定時駐點服務、宣傳車掃街等方式進行宣導，後續業者將配合出席各項大型活動、設置公益攤位等，持續宣傳包租代管計畫加強曝光與宣導。

▲黃偉哲親自主持記者會，正式宣布啟動台南市社會住宅包租代管第4期1600戶，期盼提供市民更安心、專業的租屋環境（圖／記者張振興攝，2023,11,16）
▲黃偉哲親自主持記者會，正式宣布啟動台南市社會住宅包租代管第4期1600戶，期盼提供市民更安心、專業的租屋環境（圖／記者張振興攝，2023,11,16）
都發局特別提醒，有關房東、房客資格及優惠等詳細資訊，可多加利用「台南公宅網」，點擊網站內「包租代管」頁籤或電洽台南市政府委託包租代管業者。

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