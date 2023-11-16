南市包租代管4期計畫推1600戶 黃偉哲承諾加強溪北地區宣傳

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台南市政府都發局長徐中強表示，歡迎台南市持有閒置空屋想要出租的房東加入計畫，只要經本府委託業者媒合房客成功後，政府除補助媒合仲介費用外，並提供租稅優惠(地價稅、房屋稅、綜所稅減免)及享有租屋管理與每年最高1萬元修繕補助…等利多。另欲參與包租代管計畫房客，年滿18歲國民，於台南市無自有住宅，家庭成員每人每月平均所得低於49805元，戶內動產總額低於302萬、不動產總額低於537萬元均符合申請資格。
市府都發局強調，這項計畫是在鼓勵房東出租低度利用的住宅，凡是房客參加包租代管方案者，可以市場租金的8折或9折租到房屋及享有政府補助媒合仲介費用，符合資格之房客，還可申請租金補貼，減輕租屋負擔。讓民眾安心安居，房東、房客均獲租屋保障。
台南市包租代管計畫開辦迄今累計超過6000餘戶，透過公私協力方式，共創租賃新關係。另為照顧本市溪北地區民眾居住權益，本市包租代管第4期計畫將大幅加強溪北地區宣導力度，透過不定時駐點服務、宣傳車掃街等方式進行宣導，後續業者將配合出席各項大型活動、設置公益攤位等，持續宣傳包租代管計畫加強曝光與宣導。
都發局特別提醒，有關房東、房客資格及優惠等詳細資訊，可多加利用「台南公宅網」，點擊網站內「包租代管」頁籤或電洽台南市政府委託包租代管業者。