疫後上班族首重安定！8、9年級生不想加班　7年級生看重經濟報酬

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該調查有4大發現，上班族在疫後有了新的心態，近2年工作價值首重「工作有保障」，重要程度甚至優先於薪資與獎金制度，而「工作與個人生活有好的平衡」也成為相較於過往，今年在職者更注重的工作價值。
再來是ESG成顯學，員工普遍認同企業形象但不滿意薪酬條件，今年「公司有良好的企業形象」的符合度從第10名晉升至第3名，近年政府與企業極力推廣並落實ESG，反映在員工對公司的形象與工作環境皆有肯定度的提升，而與員工認知中的重要度相比，經濟報酬普遍未符合期待，未進工作價值符合度前10名。
員工求職時最在意的因素為「薪資條件符合期待」佔比33.6%，與第2名「上班地點交通位置方便」8.0%比例懸殊，近2年存在通膨問題使求職者更重視薪資條件，另104人力銀行觀察2023年員工轉換工作的首要原因為「薪水太低」46.5%，後依排序為「不喜歡主管的領導風格」26.9%、「公司制度不佳」25%，其中「公司制度不佳」為服務業普遍轉換工作之原因。
上班族求職在意的重點，以經濟報酬為首要考量，貼近「錢多、事少、離家近」，工作與生活平衡也是考量的重點之一；學生身份求職者更在意彈性工時及成長價值。
104人力銀行行銷長張寶玲表示，相較以往，今年更在意工作與個人生活的平衡，而在政府與各企業推動落實ESG企業永續經營行動下，員工普遍認同企業形象但不滿意於薪酬條件，求職時與轉換工作時皆在意薪資條件是否符合期待。
她也提出幾項觀察，首先是世代差異，8、9年級生的年輕世代，較去年更重視工作與個人生活是否有好的平衡；7年級生今年較重視獎金制度的公平合理，且經濟價值項目也較別的世代來得更為在乎；4、5年級生較重視自己是否具備工作所需技能。
張寶玲說，雖然在職者認為目前的工作環境符合期待，但仍會擔心未來的3大挑戰，工作環境惡化、失去競爭力、無法調薪，而且在職者普遍認為自己已具備工作相關技能，但學習新技能的機會較少，擔心未來失去競爭力。
張寶玲指出，目前從事生活服務類的轉職者，比較想往別的跑道發展，白領及其他專業類的求職者想轉換跑道的比例相對減少；還有少子化的職場彈性，在學生找工作更在乎工時彈性、有無清楚的管理制度、以及學習新技能，已經入職的24歲以下年輕人比學生在乎薪資以及產業是否有前景。