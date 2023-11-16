比特幣挖礦場 竊電超過1億5千萬元!

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刑事局中打一隊在今年2月間接獲台電通報，台中市石岡區一處工廠廠房，過去曾有歹徒設立虛擬貨幣礦場，衍生起火案件，被台電列管，今年初發現該廠房的排風扇又開始運轉，有死灰復燃的跡象，因此通知刑事局介入調查，全案報請台中地檢署檢察官白惠淑指揮後，今年7月至9月間，陸續帶回涉案鄭姓男子（50歲）、鄭妻（48歲）等涉案5人，查扣現金、金融帳戶、名下房地產，金額約8千萬餘元。
經調查，鄭姓夫妻本行是經營醫美診所，在台中、桃園、新竹等地都有設點，頗具規模，不過仍對於創造「被動收入」有興趣，透過「幣圈」朋友介紹，認識黃姓業者（42歲）協助提供「一條龍」的設置礦場服務，每場礦場僅向鄭姓夫妻收取50萬元的服務費，並以剝電線方式，向台電竊電，以牟取挖礦比特幣的不法利益。鄭姓夫妻至少投入1千多萬元的成本，在台中市的八個礦場偷電場所，其中設立在恐有致生公共危險的火鍋店、國小安親班的樓上、樓下，檢警查緝時，安親班業者才說，「難怪常覺得地板熱熱的，原來是在挖礦」，還當場向檢警致謝，即時在發生公安前破獲。
據了解，此案鄭姓夫妻至少從110年年中開始竊電，1年即可竊電1170萬度電、竊電金額為7683萬元，不過台電最高僅能向鄭姓夫妻求償1年的電費損失，實際上若記入鄭姓夫妻等人從110年開始竊電，竊電時間超過兩2年，竊電金額應超過1億5千萬元。台中地檢署偵結此案，依加重竊盜竊盜罪，起訴鄭姓夫妻等5人，其中鄭姓夫妻等4人，由台中地院裁定接押。