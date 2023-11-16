臺北文創十年耕耘初心不變！連續兩屆獲文馨獎「金獎」肯定

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「創意需要孵育的環境，人才需要發揮的舞台！」臺北文創總經理劉麗惠表示，從2013年營運伊始，臺北文創便優先投入文化創意產業最核心的人才培育範疇，致力於發掘潛力新銳；並同時串聯跨領域、跨世代的頂尖設計師、創作者、及創意品牌共同策展，透過跨界激盪創新戶外展覽的內容和載體形式，「再度獲得文馨獎肯定，是對我們最大的鼓勵，臺北文創就像是一座苗圃，盡最大可能去承載流動的豐沛創意能量，悉心地培育，期待有朝一日匯聚成強大的靈光，向台灣、及全世界折射出遼闊斑爛的創意生機。」
文馨獎是文化部為表彰對台灣文化藝術維護、文創活動贊助、創意人才培育等有特殊貢獻之企業、團體或個人而成立的獎項，每兩年舉辦一次，以鼓勵各界用更多元、更具創意的方式，支持文化創意活動，激發更多美好可能。
文化部長史哲表示，第16屆文馨獎得獎單位比起往年有大幅提升，代表過去兩年在疫情的嚴峻挑戰之下，民間公司、企業、團體仍不斷投入資源支持各類文化藝術事業，也因此蓄積下足夠的動能，讓各項藝文展演和創意活動在疫後迅速復甦，比過去更加蓬勃發展。
📍空創意節打造人才苗圃 記憶中心集結專業策展人跨界創新
2015年起，臺北文創首先開辦《臺北文創天空創意節》徵件活動，每屆甄選出優秀新銳作品，提供高額製作費、展覽場地、重量級業師諮詢指導、及行銷宣傳資源等，發掘有志於從事文創的新銳或素人從實作中出發，為未來的專業發展奠定紮實的基礎，是當前國內最具號召力和實驗性的文創人才扶植平台。
《臺北文創天空創意節》迄今已舉辦七屆，已投入逾3,500萬新臺幣用於扶持新銳人才，累積超過1,300件創意提案報名參賽，優選團隊從這座舞台出發，在實踐創意的路上築夢踏實。2016年榮獲百萬優選的「彡苗空間實驗」在天空創意節首度亮相就一鳴驚人，獲獎作品《XYZ嬉遊中-城市搖擺》接連榮獲德國設計獎、臺北設計獎、台灣室內設計TID大獎等肯定，團隊也在活動結束後正式成立「彡苗空間實驗」公司，在許多國內外策展中大放異彩。歷屆優選者如紀柏豪(2017)、林經堯(2018)、黑青團隊(2019)、噪咖藝術(2021)等，如今也都在創意設計界獨當一面。此外，《臺北文創天空創意節》近年更積極串聯台灣各地的創意場域，將優選團隊和作品帶出台北，為新銳創造更寬廣的舞台，也讓新生代的設計力被更多人看見。
有別於天空創意節的實驗性，2016年開辦的《臺北文創記憶中心》，則以「跨界」視野實踐「越界」創意融合，每屆選擇一個和臺灣生活記憶有關的主題，邀請不同文創領域的專業人士，共同梳理文化脈絡、重塑數位時代的文化樣貌，並將互動科技融入展出內容與空間設計，不斷創新《記憶中心》戶外展覽的載體形式，進一步匯聚、推升在地文創聲量，把屬於台灣的生活記憶另存新檔。
《臺北文創記憶中心》迄今舉辦六屆，結合了上百位頂尖創意工作者、數十家本土文創品牌參與策展，累積觀展人次近20萬人，更先後摘下「德國設計獎」、「德國紅點設計獎」、「臺北設計獎」、「金點設計獎」等10項國內外重要設計獎項。
📍攜手金馬推動多元影視培力
影視內容是臺灣文創產業中，最具文化輸出能量及華語市場競爭優勢的產業之一。臺北文創自2014年起與金馬影展、金馬創投會議攜手合作，連年提供優質場地舉辦影視提案工作坊、講座、論壇、選片指南等活動，一方面讓國內外專業的影視從業人員有一處深度交流的基地，完成接軌國際、實踐經驗傳承的重要目標。
此外，臺北文創更首開企業型基金會投入編劇人才培育的先例，於金馬創投會議成立《臺北文創劇作獎》，每年提供40萬獎金，實質鼓勵優秀的華語原創劇本，為影視產業發掘更多精彩內容，也為培育台灣影視人才盡更多力。另外也透過《影君子召集令》單元，結合國內外指標性影視業者，不定期舉辦露天電影院、公益影展、特映會、影視音講座等活動，透過大眾參與，激發新生代對電影的興趣和鑑賞力，促進市場的良好循環。
「臺北文創劇作獎」歷年得獎作品在國內外影展皆有出色表現，包括金鐘導演蘇奕瑄執導的首部劇情長片《青春並不溫柔》、新銳導演張書瑋以「拉力賽」為背景的電影《我和我的賽車老爸》，以及張作驥導演獲得2021亞洲電影節最佳影片獎的《那個我最親愛的陌生人》，和趙德胤執導，勇奪2016威尼斯影展「歐洲電影聯盟大獎最佳影片」的《再見瓦城》等。
創意就是競爭力！臺北文創將持續透過具體行動助攻台灣文創產業，協力更多優秀人才站上創意的制高點，用寬廣的國際視野，為在地文化豐沛的底蘊賦予創新能量，並運用科技驅動內容轉型，將文創產業帶向更有特色、更有生命力、更有競爭力的生態系之中。