台灣最強5景點大洗牌！冠軍「單月79萬人」造訪　逢甲夜市回神壇

臺北文創十年耕耘初心不變！連續兩屆獲文馨獎「金獎」肯定

▲臺北文創榮獲第16屆文馨獎金獎殊榮，由劉麗惠總經理(右)代表受獎。（圖／台北文創提供）
▲臺北文創榮獲第16屆文馨獎金獎殊榮，由劉麗惠總經理(右)代表受獎。（圖／台北文創提供）

記者潘毅／綜合報導

由文化部主辦的第16屆文馨獎今（16）日舉行頒獎典禮。臺北文創長期關注文化創意產業發展，挹注資源打造創意平台、深耕文創人才培育，並積極整合跨世代、跨領域的創意工作者，運用創新科技豐富文化藝術策展內涵，再度榮獲第16屆文馨獎「常設獎-金獎」肯定。

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臺北文創是台灣第一宗文創BOT案，由臺灣大哥大、富邦建設共同投資成立，今年五月邁入營運十周年的里程碑。在這第一個十年當中，臺北文創不但參與、見證了松山文創園區從閒置古蹟變身國際級文創基地的所有重要轉捩點，也協力帶動松山文創園區在2022年躍升成為Google全球十大熱搜文化景點之一。更重要的是，臺北文創打造了一個多元文創產業基地，每年有約2,000場的創意活動在這裡舉行，年均吸引500萬人次走進文化藝術生活。

「創意需要孵育的環境，人才需要發揮的舞台！」臺北文創總經理劉麗惠表示，從2013年營運伊始，臺北文創便優先投入文化創意產業最核心的人才培育範疇，致力於發掘潛力新銳；並同時串聯跨領域、跨世代的頂尖設計師、創作者、及創意品牌共同策展，透過跨界激盪創新戶外展覽的內容和載體形式，「再度獲得文馨獎肯定，是對我們最大的鼓勵，臺北文創就像是一座苗圃，盡最大可能去承載流動的豐沛創意能量，悉心地培育，期待有朝一日匯聚成強大的靈光，向台灣、及全世界折射出遼闊斑爛的創意生機。」

文馨獎是文化部為表彰對台灣文化藝術維護、文創活動贊助、創意人才培育等有特殊貢獻之企業、團體或個人而成立的獎項，每兩年舉辦一次，以鼓勵各界用更多元、更具創意的方式，支持文化創意活動，激發更多美好可能。

文化部長史哲表示，第16屆文馨獎得獎單位比起往年有大幅提升，代表過去兩年在疫情的嚴峻挑戰之下，民間公司、企業、團體仍不斷投入資源支持各類文化藝術事業，也因此蓄積下足夠的動能，讓各項藝文展演和創意活動在疫後迅速復甦，比過去更加蓬勃發展。

▲《臺北文創天空創意節》致力發掘、培育創意才，為文創新銳打造發光發熱舞台。
▲《臺北文創天空創意節》致力發掘、培育創意才，為文創新銳打造發光發熱舞台。（圖／台北文創提供）
📍空創意節打造人才苗圃　記憶中心集結專業策展人跨界創新

2015年起，臺北文創首先開辦《臺北文創天空創意節》徵件活動，每屆甄選出優秀新銳作品，提供高額製作費、展覽場地、重量級業師諮詢指導、及行銷宣傳資源等，發掘有志於從事文創的新銳或素人從實作中出發，為未來的專業發展奠定紮實的基礎，是當前國內最具號召力和實驗性的文創人才扶植平台。

《臺北文創天空創意節》迄今已舉辦七屆，已投入逾3,500萬新臺幣用於扶持新銳人才，累積超過1,300件創意提案報名參賽，優選團隊從這座舞台出發，在實踐創意的路上築夢踏實。2016年榮獲百萬優選的「彡苗空間實驗」在天空創意節首度亮相就一鳴驚人，獲獎作品《XYZ嬉遊中-城市搖擺》接連榮獲德國設計獎、臺北設計獎、台灣室內設計TID大獎等肯定，團隊也在活動結束後正式成立「彡苗空間實驗」公司，在許多國內外策展中大放異彩。歷屆優選者如紀柏豪(2017)、林經堯(2018)、黑青團隊(2019)、噪咖藝術(2021)等，如今也都在創意設計界獨當一面。此外，《臺北文創天空創意節》近年更積極串聯台灣各地的創意場域，將優選團隊和作品帶出台北，為新銳創造更寬廣的舞台，也讓新生代的設計力被更多人看見。

有別於天空創意節的實驗性，2016年開辦的《臺北文創記憶中心》，則以「跨界」視野實踐「越界」創意融合，每屆選擇一個和臺灣生活記憶有關的主題，邀請不同文創領域的專業人士，共同梳理文化脈絡、重塑數位時代的文化樣貌，並將互動科技融入展出內容與空間設計，不斷創新《記憶中心》戶外展覽的載體形式，進一步匯聚、推升在地文創聲量，把屬於台灣的生活記憶另存新檔。

《臺北文創記憶中心》迄今舉辦六屆，結合了上百位頂尖創意工作者、數十家本土文創品牌參與策展，累積觀展人次近20萬人，更先後摘下「德國設計獎」、「德國紅點設計獎」、「臺北設計獎」、「金點設計獎」等10項國內外重要設計獎項。

▲《臺北文創記憶中心》集結跨界創意人，梳理文化脈絡創新策展形式，屢獲國際大獎。（圖／台北文創提供）
▲《臺北文創記憶中心》集結跨界創意人，梳理文化脈絡創新策展形式，屢獲國際大獎。（圖／台北文創提供）
📍攜手金馬推動多元影視培力

影視內容是臺灣文創產業中，最具文化輸出能量及華語市場競爭優勢的產業之一。臺北文創自2014年起與金馬影展、金馬創投會議攜手合作，連年提供優質場地舉辦影視提案工作坊、講座、論壇、選片指南等活動，一方面讓國內外專業的影視從業人員有一處深度交流的基地，完成接軌國際、實踐經驗傳承的重要目標。

此外，臺北文創更首開企業型基金會投入編劇人才培育的先例，於金馬創投會議成立《臺北文創劇作獎》，每年提供40萬獎金，實質鼓勵優秀的華語原創劇本，為影視產業發掘更多精彩內容，也為培育台灣影視人才盡更多力。另外也透過《影君子召集令》單元，結合國內外指標性影視業者，不定期舉辦露天電影院、公益影展、特映會、影視音講座等活動，透過大眾參與，激發新生代對電影的興趣和鑑賞力，促進市場的良好循環。

「臺北文創劇作獎」歷年得獎作品在國內外影展皆有出色表現，包括金鐘導演蘇奕瑄執導的首部劇情長片《青春並不溫柔》、新銳導演張書瑋以「拉力賽」為背景的電影《我和我的賽車老爸》，以及張作驥導演獲得2021亞洲電影節最佳影片獎的《那個我最親愛的陌生人》，和趙德胤執導，勇奪2016威尼斯影展「歐洲電影聯盟大獎最佳影片」的《再見瓦城》等。

 創意就是競爭力！臺北文創將持續透過具體行動助攻台灣文創產業，協力更多優秀人才站上創意的制高點，用寬廣的國際視野，為在地文化豐沛的底蘊賦予創新能量，並運用科技驅動內容轉型，將文創產業帶向更有特色、更有生命力、更有競爭力的生態系之中。

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