怕被泰國搶客！越南旅遊部盼擴大免簽　跟上泰國免簽政策

被賣去妓院！網上下訂緬甸三日遊遭騙　泰國女子從撣邦被救出

▲泰國女被騙去緬甸，被虐待長達數個月後逃脫。（圖／翻攝自臉書）
▲泰國女被騙去緬甸，被虐待長達數個月後逃脫。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國女子在網路上購買「主打超優惠」的緬甸3日旅遊行程，原本以為撿到便宜，未料一到緬甸就被賣到妓院囚禁賣淫，還差點遭虐打致死。後來，她與另外2名受害者設法脫逃，卻又被綁回，最終逃脫成功卻又被緬甸軍政府抓住，最後在非營利組織（NGO）協助下，才在近期平安回國，為了防止更多受害者上當，NGO在13日接受泰國第三頻道電視台（Channel 3）採訪時，讓該名泰國女子還原事情經過。

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泰國媒體《Thaiger》報導，這名泰國女子表示她在用TikTok時，有一則旅遊廣告顯示緬甸撣邦（Shan State）遊玩3天只要8000泰銖（約新台幣7185元），她因此立刻下訂。直到抵達後才知道是場騙局，有人花了2.5萬人民幣（約新台幣11萬元）把自己買走，隨後她被載到撣邦孟包市（Mong Pawk City）一間偽裝成KTV的妓院，周邊除了KTV、妓院，還有賭場和夜總會，最終她在中國籍老闆的強迫下，簽署中文寫成的僱傭合約，從此陷入火海之中。

這名泰國女子指出，任何不服從命令的女性都會受到虐待，她在店裡遇到的2名泰國女性都是被騙來的，原本只是來緬甸旅遊，最終卻被擄來妓院。受害女子一度成功向母親與泰國「帕凡納兒童婦女基金會（Pavena Foundation for Children and Women）」求助，卻始終無法聯繫上泰國駐仰光大使館，後來三人雇用司機幫助逃脫，卻沒想到該名司機竟是妓院員工假扮，三人再度被擄回妓院，遭到非人道對待，並被要求每人贖金500萬泰銖（約新台幣448萬元），妓院員工更向她們展示中國人拒絕支付贖金後被割斷舌頭和喉嚨的影片，接著施虐她們三人，直到其中一人呈現瀕死狀態才停止虐打。

儘管之後三人設法逃脫，一路逃到森林中，卻碰上緬甸警察。她們的說詞不被緬甸的警方採信，還被緬甸警方以「非法入境」的罪名抓入獄中，坐牢4個月才終於能回泰國。而NGO則藉此事件告知民眾，不是每個人都跟這三名女子一樣幸運能夠生還，且救援一個人都要花上數個月的時間和金錢，請民眾不要心懷僥倖，也不要輕易相信網路上的任何廣告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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