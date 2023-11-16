被賣去妓院！網上下訂緬甸三日遊遭騙　泰國女子從撣邦被救出

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這名泰國女子指出，任何不服從命令的女性都會受到虐待，她在店裡遇到的2名泰國女性都是被騙來的，原本只是來緬甸旅遊，最終卻被擄來妓院。受害女子一度成功向母親與泰國「帕凡納兒童婦女基金會（Pavena Foundation for Children and Women）」求助，卻始終無法聯繫上泰國駐仰光大使館，後來三人雇用司機幫助逃脫，卻沒想到該名司機竟是妓院員工假扮，三人再度被擄回妓院，遭到非人道對待，並被要求每人贖金500萬泰銖（約新台幣448萬元），妓院員工更向她們展示中國人拒絕支付贖金後被割斷舌頭和喉嚨的影片，接著施虐她們三人，直到其中一人呈現瀕死狀態才停止虐打。
儘管之後三人設法逃脫，一路逃到森林中，卻碰上緬甸警察。她們的說詞不被緬甸的警方採信，還被緬甸警方以「非法入境」的罪名抓入獄中，坐牢4個月才終於能回泰國。而NGO則藉此事件告知民眾，不是每個人都跟這三名女子一樣幸運能夠生還，且救援一個人都要花上數個月的時間和金錢，請民眾不要心懷僥倖，也不要輕易相信網路上的任何廣告。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110