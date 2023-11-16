秋冬首波冷氣團全台有感！1圖搞懂週末天氣 最冷2時段低溫僅10度
進入秋冬後，首波冷氣團明（17）日將抵達台灣，中央氣象署表示，週五晚上至週六清晨（11月17日至11月18日），以及週六晚上至下週日清晨（11月19日）是氣溫最為寒冷的時段，部分地區最低溫將僅剩攝氏10度上下，週末北台灣白天高溫也將不到20度，中南部高溫則一次下降攝氏4至5度，民眾務必注意保暖，下週一（11月20日）才明顯感受到回暖。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，明天大陸冷氣團南下，偏乾的冷空氣抵達台灣，各地都可以感受到明顯降溫，北台灣及花東白天高溫不到攝氏20度，中南部與前一天白天相比高溫也降攝氏4至5度。各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫雨。
週六開始冷氣團發威，各地白天升溫不明顯，北台灣整天偏冷，其它各地也較涼，尤其清晨及夜晚時段降溫相當有寒意，各地大多有機會發生今年度入秋新低溫，清晨部分地區最低溫將僅剩攝氏10度上下，週五週六都是各地降雨機率低，多雲到晴的天氣，僅東南部有零星雨。此外，沿海空曠區風力偏強，戶外活動注意風寒效應，體感可能較為寒冷。
下週日清晨仍覺寒冷，白天起冷氣團減弱，各地白天高溫來到攝氏23至25度左右，但夜晚仍偏涼冷，日夜溫差大，中部以北及宜蘭早晚溫差可達攝氏12至13度左右，南部、花東約攝氏8至10度。下週一 持續回溫各地白天感受更為舒適，高溫約攝氏25至28度左右，早晚氣溫也會略微回升，但日夜溫差仍大。