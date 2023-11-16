薔薔化身火辣修女下身失蹤！提Joeman吸毒遭逮：承擔責任不用道歉
薔薔林嘉凌化身性感修女替電影《恐怖感恩劫》站台，今（16）日出席媒體試片記者會，提及YouTuber Joeman（九妹，本名翁雋明）涉嫌吸毒事件，自稱「反毒大使」的薔薔直言：「每個人有自己的人生，我覺得他們不用道歉，自己做的事情自己承擔就好！」她強調自己不是當事人，無法幫忙說什麼，不想落井下石。
記者黃雅琪／台北報導
曾4次被抹黑吸毒事件，薔薔當時選擇驗尿澄清，自此自稱「反毒大使」的她覺得，在每個國家都要配合當地法律做事才對，對於Joeman涉嫌吸毒，薔薔表示：「不是發生在我身上，我不能幫他們說什麼！」她說自己也常常去國外拍攝有趣的東西分享，以她個人而言是覺得台灣沒開放（吸大麻），就不要去做。
作風大膽且堅持做自己的薔薔，今天頭戴清教徒白帽身穿白色薄紗，超級大尺度的裝扮讓火辣的身材若隱若現，下半身更是只穿一件黑色高衩丁字褲配上吊帶襪，讓臀部完美的曲線展現在鎂光燈下。現場重現電影中「活人生烤」的高潮戲，薔薔被殺人魔綁架拖入現場特製的烤箱機關，並且在慘叫聲中被活活烤熟，如同電影中的人肉料理，最後還被擺盤上桌，成為最驚悚的女體盛感恩節大餐，殺人魔更在現場發送特別準備的火雞肉餐盒給觀賞的民眾。
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