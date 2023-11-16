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女友惡整男友卻誤整到室友！收垃圾掉出「飛機杯」全場尷尬

▲女網友使用手機播放垃圾車音樂整男友，竟目睹室友手滑掉出「博恩」臀部飛機杯，讓一票網友直呼「男上加男」。(圖／擷取自Dcard)
▲女網友使用手機播放垃圾車音樂整男友，竟目睹室友手滑掉出「博恩」臀部飛機杯，讓一票網友直呼「男上加男」。(圖／擷取自Dcard)

生活中心/綜合報導

手機音效太逼真，竟然成了整人工具！網路上有女網友分享，男友平常太愛整她，本來想用手機播放垃圾車音樂整男友，結果不小心目睹室友掉出飛機杯，害室友尷尬的衝回房間，整起爆笑過程也成為網友討論話題！

這段影片是一名女網友播放垃圾車音樂，企圖惡整男友到樓下倒垃圾，沒想到不只男友跑出來，連室友都衝出來整理垃圾，一片慌亂之中，室友手中的飛機杯卻掉出來，讓情侶兩人當場傻眼，室友尷尬的搶回飛機杯再衝回房內，男友撿起包裝盒一看，竟然是博恩的美尻，號稱1:1真人建模臀型飛機杯，男友直呼「這殺Ｘ啦」，女友更狠：為什麼要丟掉，不好用嗎？這段畫面全被攝影機拍下，被網友直呼這題真的「男上加男」。

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手機音效太逼真！室友被騙出房門掉出飛機杯　女友狠問：為什麼要丟？

果然飛機杯成為網友討論焦點，網友：「博恩美尻，室友顏值我好像可以」，還有人說「玩具掉出來真的好尷尬」，也有人歪樓：「手機播的垃圾車音樂太真實啦很少看女生用ROG手機 玩咖抓到!!聲音品質不錯欸 感覺音樂到客廳有段距離，錄得蠻清楚的」，手機造型也引發不少討論「ROG手機背面燈光好炫 那個霓虹燈是怎麼回事」，逼真程度讓網友好奇，這真的是手機播出來的聲音嗎，彷彿垃圾車就在樓下！
 

▲ROG Phone 7 Ultimate背蓋與聲音品質掀起歪樓討論串，聲音逼真到女網友後續更文真的把男友騙下樓傻傻等垃圾車。(圖／擷取自Dcard)
▲ROG Phone 7 Ultimate背蓋與聲音品質掀起歪樓討論串，聲音逼真到女網友後續更文真的把男友騙下樓傻傻等垃圾車。(圖／擷取自Dcard)
該名女網友使用的ROG Phone 7 Ultimate因強調視聽娛樂與音效號稱最夯電競手機，根據官網介紹，手機本身有對稱式雙正面立體揚聲器，還有內建重低音喇叭的風扇，讓音效聽起來更立體逼真，沒想到不僅男友被騙，就連同室友也遭殃，意外抖出美尻癖好，這下不知道該怎麼面對同居的情侶檔了。

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AI倪珍報新聞