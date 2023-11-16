▲和泰汽車連續八年獲TCSA台灣企業永續獎

和泰集團長期投入ESG相關作為，並致力於呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的精神，長期投身於社會參與，整合集團內外部資源，積極推動公益活動。今日(11/15)連續八年榮獲各界譽為台灣企業永續奧斯卡之稱的第16屆「TCSA台灣企業永續獎」殊榮，和泰汽車總共獲得「綜合績效獎-台灣百大永續企業獎」、「企業永續報告類汽車業-金獎」、「永續單項績效獎-社會共融領袖獎」、「永續單項績效獎-創新成長領袖獎」與「永續單項績效獎-創意溝通領袖獎」五項大獎，在永續各面向表現備受肯定！
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第16屆「TCSA台灣企業永續獎」是由台灣永續能源研究基金會主辦，本屆共386家企業報名參獎，歷屆累計參獎家數更達731家，為台灣標竿永續獎項。和泰汽車於本屆獎項脫穎而出，不僅連續8年獲頒「綜合績效獎-台灣百大永續企業獎」(前身為台灣TOP50永續企業獎)、「企業永續報告類」及「永續單項績效獎-社會共融領袖獎」殊榮；除此之外，本屆首次申報即勇奪「永續單項績效獎-創意溝通領袖獎」與「永續單項績效獎-創新成長」榮耀，顯示和泰汽車不僅在永續報告書充份揭露ESG資訊方面深受肯定以外，在利害關係人溝通及創新領域應用的成果也是有目共睹。
和泰集團秉持「與美好台灣同行」的理念，積極推動ESG各項行動，包含給予原民孩童歌唱舞台的「原夢國家隊」、保護台灣本土石虎的「原生動物守護計畫」、運用本業移動服務發展「yoxi移動公益幸福行動計畫」、專注青年培力的「公益夢想家」、及二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」等公益行動。未來和泰集團將持續深耕公益，積極發展ESG，擴大公益影響力，為台灣創造更美好的環境與生活！