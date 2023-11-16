▲中華汽車獲第16屆「TCSA台灣企業永續獎」肯定

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中華汽車與台灣標竿企業一同邁向永續發展
「TCSA 台灣企業永續獎」今年邁入第16屆，累計參獎企業共 731 家，參獎企業總營業額占 2022 年國內 GDP 比值達 140%，顯示永續發展已成為現今企業營運最重視的議題之一。中華汽車近年來積極推動ESG，2023年連續獲得「天下永續公民獎」、「遠見雜誌ESG企業永續獎」、「TCSA台灣企業永續獎」及「公司治理評鑑前5%」等數十項大獎，成為汽車業獲獎冠軍。「企業，是推動社會共好的力量」，中華汽車持續完善「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」四大構面，並將多數工作任務與永續目標互相結合，除了發展新能源車款，協助台灣中小企業「淨零轉型」外，也將ESG精神融合到工作日常中，從公司治理、人才發展、員工照護，偏鄉關懷、到與經銷商及協力廠商攜手節能減碳，持續用以大帶小的方式，與所有的夥伴朝永續之路邁進。
榮獲TCSA「企業永續單項績效-高齡友善領袖獎」
中華汽車重視資深員工 制訂中高齡人力資源發展政策
中華汽車創立54多年，因員工留任率高，員工平均年齡達43.6歲，20年以上資歷的員工42.5%；面對缺工以及如何激勵和結合中高齡員工之人力資源等問題，中華汽車自2012年起推動「中華三【零】長青啟航計畫」，以「職場【零】障礙、健康【零】負擔、發展【零】極限」為中高齡人力資源發展政策，配合『多元發展培育、完整健康照護、紓壓樂活促動、職場人因管理、工作職涯再造』等措施，促動中高齡人才延伸職涯舞台、共創個人及企業價值。中華汽車以人才永續為企業發展重點，承諾以DEI（Diversity多元、Equity平等、Inclusion共融）的精神推動人才培育希望工程，並持續關懷高齡員工，營造新舊傳承的凝聚力，讓每位員工安心穩定地與中華汽車攜手實現永續卓越的成長目標。