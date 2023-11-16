▲保時捷祖文豪森總廠改建升級 電動Macan箭在弦上

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保時捷生產與物流董事會成員 Albrecht Reimold 表示：「今年適逢保時捷 911 誕生 60 周年及保時捷跑車 75周年的雙週年紀念，對我們意義深遠。而擴建升級保時捷總廠的措施也象徵重要的里程碑。此次升級改造將提升生產效率、達成確保最高品質標準，並且混線生產內燃機和電動跑車，為我們開啟智慧工廠的全新篇章。」





總廠改建過程將同步為跑車生產系統進行升級，並反映在製造生產過程中。如同Taycan產線一般透過全新的無人載具的導入，用意在提升雙門跑車的產能以及生產工序的彈性。此外，車輛組裝流程新增品檢台、物流區域與大型貨架。電動Macan的馬達組裝也將整合至現有的引擎產線中。





重要措施總覽：





無人自動駕駛：跑車生產導入無人載具的應用





保時捷為整合全新生產階段，將擴建總廠雙門跑車產線區域，無人載具 （AGV）也將如Taycan 產線一般，用於支援生產雙門跑車。全新一代AGV 將「Flexiline」（彈性產線）取代傳統的組裝產線，進而實現更有彈性的生產過程。這項升級措施對於未來在一條生產線上混和生產內燃機引擎汽車與電動車相當有幫助。





先進生產流程：全新整合的品檢點





保時捷升級跑車組裝產線的品質管理：新增全新組裝流程與品檢站。遵循首次品質方法（first-time-quality）與小型控制迴路的原則，將標準化的品質檢測與查驗關卡整合產線中。產線上的各個品檢點管理會從每個組裝產線終點展開。保時捷也為確保最完整精準的品檢過程，安裝一條光影隧道，更針對一系列的流程進行重大調整。





經過近期的改建計畫後，下游加工區域已完成升級，提供更清晰的組織流程與測試程序，包含生產電動車必備的聲學測試台、防水檢測、車輛鈑件檢測站等也進行了徹底改造。





零件難題：拓展車體零件物流與架設全新貨架





自2022年起，保時捷持續擴建車體廠內的零件物流區域，在保時捷博物館對面的Porscheplatz的Porsche Centre原址新增一座建築，預計於 2025 年竣工後，該建築內超過兩層的儲物貨架將為 生產Taycan 與跑車的車體廠提供零件。此外，2023 年 9 月啟用的全新貨架將零件倉庫完全自動化，約有35,000立方公尺的儲物空間，相當於40,650 個木棧板與貨櫃的儲存空間。





電動化：將Macan 電動馬達的組裝整合至引擎產線中





自 2016 年起，祖文豪森工廠內設置一個新的 Panamera 與 Cayenne 車型 V8 內燃機引擎組裝部。保時捷近期也將電動 Macan 的馬達組裝流程整合至該引擎產線中。新世代保時捷 Macan 預計於 2024 年在萊比錫工廠出產。



