楊曉帆曾被球團封殺、經歷走光事件 正能量面對「成長的動力！」
棒籃雙棲的楊曉帆（小帆），過去是女團「伊梓帆」成員，現除了是台啤雲豹舞蹈總監、樂天女孩舞蹈副總監外，還跨界發行了個人音樂作品《想得美》藉此表達出女性的勇敢和魅力，鼓勵正在追尋夢想的人。楊曉帆過去曾因替洪秀柱拍攝桌曆引發風波，遭球團封殺，也發生意外走光事件。楊曉帆經歷了許多風波、社會事件、職場霸凌，她說，「我都沒有放棄，一路都挺過來，雖然經歷了許多不好的事，但這些都成為了讓我成長的動力！」
記者黃盈容/綜合報導
她也不否認，追尋夢想的這條路，確實是很辛苦也不容易，但努力追尋夢「想」就能「得」到「美」好的結果，這也是將單曲取名《想得美》的緣故。《想得美》 MV則是請來龐大的團隊以電影規格用心製作，甚至從服裝到編舞全部也都是楊曉帆自己親力親為。
楊曉帆表示，單曲《想得美》是一首輕快的舞曲，性感中又帶點酷帥風格，唱出滿滿的能量。在歌詞中寫道「在我的身體裡，那言語，誘人距離All eyes on me Feeling dizzy」就是表達出我善用肢體語言舞蹈的方式，來傳達我的魅力，現在起要大家目光注視著我，不止看我的舞蹈也要聽我的音樂。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁