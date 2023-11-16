名家論壇》錢震宇／民進黨是台灣最大負數

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誰是正、誰是負，是民眾說了算。如果侯友宜、柯文哲真是負負，賴清德何必怕成這樣，繼續在躺椅上度過剩下不到60天就好、繼續在演講時嗆學生請說出民進黨到底哪裡貪腐？繼續請房客跟房東說，租金補貼有減稅的好處，試驗看看房東會不會從反對改為贊成？
國際政治政黨間合作頻繁，再正常不過，只有賴清德眼中的政黨合作是分贓，因為民進黨式的民主是不允許有跨黨合作的，只有民進黨黨內派系壟斷、權力分贓，這種權力及金錢的分派都是要拿回民進黨內，跟派系共享。仔細想想，每個被民進黨稱作國家隊的，不都發生弊端，口罩、快篩、疫苗、雞蛋、農產品、風電、綠能，背後哪一個不是派系利益？
賴清德講藍白合作是權力分贓，更是莫名其妙。請問2004年陳水扁主政下的民進黨，國親可以聯盟，搭檔競選正副總統，國親可以一起聯合競選立委；2014年民進黨可以跟柯文哲合作，禮讓他選台北市長；2016年蔡英文可以和時代力量、柯文哲、親民黨合作，在某些地區禮讓不提名參選人，「只有民進黨的合作是合作，別人的合作就是分贓？」，果然這就是民進黨式的民主！
陳水扁執政組過跨黨派全民政府，還組過國家安定聯盟，邀請國民黨籍的唐飛擔任閣揆及當時新黨籍的郝龍斌出任環保署長。國民黨和民眾黨要組聯合政府就不行，民進黨就可以，「這不是雙標，什麼才是雙標」？
國民黨、民眾黨的在野整合是立下共識，同時回應民意，強調為了台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府，如此清楚而明確的目標，請問哪一點是分贓？國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，這符合憲法的依據，更是服膺聯合內閣的精神。
今天民進黨執政藐視民意，貪腐無能、桃花緋聞不斷，讓台灣走到兩岸兵凶戰危這一步，賴清德身後的民進黨就是台灣最大的負數，還敢指侯柯兩人是負數，真的厚顏。這讓我回想起，當年賴清德投身民進黨總統初選，被蔡英文指是偷襲，賴還苦苦哀求蔡英文，請網軍不要再攻擊他。
在賴眼中，蔡英文就是不對的人，不對的人贏了賴，當了八年總統。賴清德是不是該先檢討一下不對的人？算了，量賴清德也不敢，否則又要被網軍欺負了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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