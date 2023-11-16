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新北耶誕城手機教拍「聖誕樹」攻略！　專家：移個位置臉全亮了

▲想和充滿氛圍的聖誕樹合照，手機攝影達人王小路表示「借光」是拍攝關鍵。（圖／記者葉政勳攝）
▲想和充滿氛圍的聖誕樹合照，手機攝影達人王小路表示「借光」是拍攝關鍵。（圖／記者葉政勳攝）

記者周淑萍/綜合報導

屢次獲得世界手機攝影大賽的台灣知名的手機攝影師王小路，今年先取得MPA世界手機攝影大賽金牌獎，日前又再度獲得維基百科 2023年維基愛地球攝影比賽台灣區第二名。面對即將到來的聖誕節，想去新北耶誕城該如何拍出人和景都清楚的聖誕樹打卡美照呢？王小路提供重要心法，就是找到「光源」，移動兩步就能讓臉全亮，讓打卡照的按贊數直線上升。

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新北耶誕城開城，不少人會計畫要前往朝聖，看到聖誕樹免不了來一張到此一遊的打卡照，想拍出與聖誕樹合照的打卡美照，《NOWnews》請來台灣知名的手機攝影講師王小路，教教大家拍攝秘訣。

▲王小路用手機拍到海浪擁抱珊瑚礁的美照，獲得今年維基愛地球攝影比賽台灣區第二名。（圖／王小路提供）
▲王小路用手機拍到海浪擁抱珊瑚礁的美照，獲得今年維基愛地球攝影比賽台灣區第二名。（圖／王小路提供）
📍怎麼拍聖誕樹？

手機夜拍能力不夠強沒關係，王小路認為只要改變拍攝邏輯即可，手持拍攝也能拍出充滿回憶的照片，而關鍵就在「借光」。想拍出人景並重的照片，首先就是打破拍照時的框架，不需執著在聖誕樹旁邊或是前面，先找光源比較重要，可以讓被攝者往前站到有光的地方，這時就能讓拍出人臉清晰，同時也有完整聖誕樹的照片。

▲（圖／王小路提供）
▲想要聖誕樹和人都一起入鏡，如果直接站到聖誕樹旁邊，人臉上沒有光線，會建議先尋找光源幫人臉補光，就可以拍出人臉清楚同時聖誕樹也完美入鏡的照片。（圖／王小路提供）
📍有辦法自帶光源嗎？

如果很難尋找光源，這時就可以出動手機內的「手電筒」，類似持續燈的補光功能，一般來說會從正面或是左右45度角補光，王小路提醒，如果太側會出現太多陰影，且毀滅性的光線就是從上或下方打燈，都會讓效果大打折。

▲（圖／王小路提供）
▲在光線混亂，同時沒有補光的狀況下，容易出現臉全黑的NG照片。（圖／王小路提供）
📍閃光燈能不能開？

如果使用的是手機內的閃光燈，王小路建議就關閉吧！因閃光燈補光的範圍很小，拍出來的照片會出現人臉大曝光，但後面的聖誕樹黑成一片，因此不建議開閃光燈拍攝，最好的方式還是「借光」法。

▲（圖／王小路提供）
▲新北耶誕城會有很多大景美照想拍，建議有所取捨，才能讓畫面質感更好。（圖／王小路提供）
📍拍局部也超有氛圍！

如果現場人潮眾多，難捉到可借光的光源，拍攝聖誕樹局部也是一種方式，直接借用聖誕樹上的燈光，拍攝半身或是特寫的照片，同樣也是氣氛感滿點。如果想要照片更有單眼的質感，可以開啟「人像」模式，讓主體鮮明呈現，背景模糊。

▲（圖／王小路提供）
▲拍攝聖誕樹的局部也是一種氛圍滿點的拍攝風格。（圖／王小路提供）
📍手機放在哪個位置可以拍出大長腿？

想拍出修長比例的身形，王小路建議「低角度」拍攝，將手機拿到約腰的位置，不用後製拉長腿，就能有9頭身的魔幻感。如果是半身的照片，最佳視角就是把手機放在眼睛的位置即可。

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