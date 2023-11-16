新北耶誕城手機教拍「聖誕樹」攻略！　專家：移個位置臉全亮了

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新北耶誕城開城，不少人會計畫要前往朝聖，看到聖誕樹免不了來一張到此一遊的打卡照，想拍出與聖誕樹合照的打卡美照，《NOWnews》請來台灣知名的手機攝影講師王小路，教教大家拍攝秘訣。
📍怎麼拍聖誕樹？
手機夜拍能力不夠強沒關係，王小路認為只要改變拍攝邏輯即可，手持拍攝也能拍出充滿回憶的照片，而關鍵就在「借光」。想拍出人景並重的照片，首先就是打破拍照時的框架，不需執著在聖誕樹旁邊或是前面，先找光源比較重要，可以讓被攝者往前站到有光的地方，這時就能讓拍出人臉清晰，同時也有完整聖誕樹的照片。
📍有辦法自帶光源嗎？
如果很難尋找光源，這時就可以出動手機內的「手電筒」，類似持續燈的補光功能，一般來說會從正面或是左右45度角補光，王小路提醒，如果太側會出現太多陰影，且毀滅性的光線就是從上或下方打燈，都會讓效果大打折。
📍閃光燈能不能開？
如果使用的是手機內的閃光燈，王小路建議就關閉吧！因閃光燈補光的範圍很小，拍出來的照片會出現人臉大曝光，但後面的聖誕樹黑成一片，因此不建議開閃光燈拍攝，最好的方式還是「借光」法。
📍拍局部也超有氛圍！
如果現場人潮眾多，難捉到可借光的光源，拍攝聖誕樹局部也是一種方式，直接借用聖誕樹上的燈光，拍攝半身或是特寫的照片，同樣也是氣氛感滿點。如果想要照片更有單眼的質感，可以開啟「人像」模式，讓主體鮮明呈現，背景模糊。
📍手機放在哪個位置可以拍出大長腿？
想拍出修長比例的身形，王小路建議「低角度」拍攝，將手機拿到約腰的位置，不用後製拉長腿，就能有9頭身的魔幻感。如果是半身的照片，最佳視角就是把手機放在眼睛的位置即可。