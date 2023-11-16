台灣最快的男女率72位選手赴韓　中華隊亞洲疊杯錦標賽拚奪金數

雄讚青少年體驗教育基地　首創國防結合反毒日媒參訪大讚

▲對教育基地將國防教育及反毒結合提供多樣性探索體驗，寓教於樂，日本媒體們表示令人大開眼界。（圖／高市府教育局提供）
▲對教育基地將國防教育及反毒結合提供多樣性探索體驗，寓教於樂，日本媒體們表示令人大開眼界。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高市府教育局在三民高中設立全國第一個結合全民國防、反毒探索體驗教育的「雄˙讚青少年體驗教育基地」，陸續吸引全國各地學子前往體驗，今(16)日更有多達16家日本新聞通訊社跨海到教育基地參訪，對教育基地將國防教育及反毒結合提供多樣性探索體驗，寓教於樂，日本媒體們表示令人大開眼界。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今(16)日有多達16家日本新聞通訊社跨海到「雄˙讚青少年體驗教育基地」參訪。（圖／高市府教育局提供）
▲今(16)日有多達16家日本新聞通訊社跨海到「雄˙讚青少年體驗教育基地」參訪。（圖／高市府教育局提供）
包括北海道、熊本、神戸、高知、山梨、日本經濟、愛媛新聞社，以及共同通信社、新潟日報社、岩手日報社等16家日本重要新聞媒體台灣視察團，今日參訪了「高雄市雄讚青少年體驗教育基地」。

日本媒體記者體驗了「極限神槍手」射擊課程以及「仿真飛機駕驗艙」，由基地自行搭載退役的駕機器完成全國第一套飛行模擬器，直呼很刺激有趣。尤其藉由遊戲空氣槍打下毒品，能達到識毒與反毒教育，飛行模擬器更能讓人體驗遨翔天地看見自己家鄉與世界，同時體驗國防教育的必要性，寓教於樂。

▲全國第一個結合全民國防、反毒探索體驗教育的「雄˙讚青少年體驗教育基地」，吸引全國各地學子前往體驗。（圖／高市府教育局提供）
▲全國第一個結合全民國防、反毒探索體驗教育的「雄˙讚青少年體驗教育基地」，吸引全國各地學子前往體驗。（圖／高市府教育局提供）
北海道新聞社記者志子田徹說，值得借鏡學習，尤其是透過遊戲讓學生參與，賦予學生任務、接受挑戰，更能激發學生們保衛家園與反毒之心。日本報社台灣視察團團長表示，雄˙讚青少年體驗教育基地視時下青少年所處的世代，以遊戲化、體驗式、精彩而豐富的設置來推展全民國防教育，建立學生全民防衛的概念，真得大開眼界。

高市府教育局專委劉靜文說，雄˙讚青少年體驗教育基地是高雄別具特色的體驗學習園地。透過日本報社台灣視察團參訪讓世界看見，高雄市有最優質的體驗學習環境。期待師生們善用資源，讓高雄囡仔在優質的學習環境裡幸福、健康地成長。此外，也感謝三民高中前後任校長劉人誠、楊文堯助，運用閒置空間化腐朽為神奇，翻轉校園空間，讓更多學生受惠。

「雄˙讚青少年體驗教育基地」位於高雄市三民高中，結合全民國防教育及青少年防制藥物濫用兩項議題，透過產、官、學、軍事機關等資源，推出多元與數位化的體驗教育。基地總面積約250坪，區分多靶位射擊教學區、CQB生存射擊區、軍事科技陳展區、各國輕兵器展示牆及多媒體識毒教育園地等，讓學子們得以在師長的引導下，在充分的資源中進行分組體驗與討論。更是台灣最具規模的室內射擊體驗教育基地。

打造友善就醫環境！大同醫院引進「HGR身障友善自助繳費機」

搶年終聚餐商機！和逸推「爐烤火雞」迎歲末

週年慶壓軸！漢神百貨11/23登場　總抽獎祭百萬豪華列車之旅

內門順賢宮創辦人黃富義仙逝　各界感懷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞