雄讚青少年體驗教育基地　首創國防結合反毒日媒參訪大讚

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日本媒體記者體驗了「極限神槍手」射擊課程以及「仿真飛機駕驗艙」，由基地自行搭載退役的駕機器完成全國第一套飛行模擬器，直呼很刺激有趣。尤其藉由遊戲空氣槍打下毒品，能達到識毒與反毒教育，飛行模擬器更能讓人體驗遨翔天地看見自己家鄉與世界，同時體驗國防教育的必要性，寓教於樂。
北海道新聞社記者志子田徹說，值得借鏡學習，尤其是透過遊戲讓學生參與，賦予學生任務、接受挑戰，更能激發學生們保衛家園與反毒之心。日本報社台灣視察團團長表示，雄˙讚青少年體驗教育基地視時下青少年所處的世代，以遊戲化、體驗式、精彩而豐富的設置來推展全民國防教育，建立學生全民防衛的概念，真得大開眼界。
高市府教育局專委劉靜文說，雄˙讚青少年體驗教育基地是高雄別具特色的體驗學習園地。透過日本報社台灣視察團參訪讓世界看見，高雄市有最優質的體驗學習環境。期待師生們善用資源，讓高雄囡仔在優質的學習環境裡幸福、健康地成長。此外，也感謝三民高中前後任校長劉人誠、楊文堯助，運用閒置空間化腐朽為神奇，翻轉校園空間，讓更多學生受惠。
「雄˙讚青少年體驗教育基地」位於高雄市三民高中，結合全民國防教育及青少年防制藥物濫用兩項議題，透過產、官、學、軍事機關等資源，推出多元與數位化的體驗教育。基地總面積約250坪，區分多靶位射擊教學區、CQB生存射擊區、軍事科技陳展區、各國輕兵器展示牆及多媒體識毒教育園地等，讓學子們得以在師長的引導下，在充分的資源中進行分組體驗與討論。更是台灣最具規模的室內射擊體驗教育基地。