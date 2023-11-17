永續發展目標獲肯定！中鋼獲企業永續獎及永續韌性卓越集團獎

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同時，中鋼推動ESG成果完整於企業永續報告書中展現，在台灣企業永續獎評比中獲頒永續報告獎白金級外，亦獲得全球企業永續獎之永續報告書獎銅獎，此外，中鋼在永續單項績效獎部分也成績斐然，一共囊括「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「職場福祉領袖獎」、「創新成長領袖獎」與「人才發展領袖獎」等7座獎項。
加上，中鋼公司生產部門副總經理陳守道於日前代表公司，接受臺灣證券交易所/臺灣碳權交易所董事長林修銘頒發英國標準協會(BSI)永續韌性卓越集團獎，顯現中鋼對應多項國際ISO標準驗證，均衡落實SDGs17項永續發展目標的成果，深獲國內外機構高度肯定。
中鋼公司總經理王錫欽表示，中鋼為因應ESG發展浪潮，率先提出5G(Green)策略，包含開發綠色製程、製造綠色產品、結盟綠色夥伴、開拓綠色事業、倡導綠色生活，並不斷精進生產設備及製程節能效益，也持續致力於研發創新技術，為台灣各項基礎建設、產業發展，以及國防工業的自主製造，提供所需的關鍵材料，大幅提升下游用鋼產業的產品附加價值與國際競爭力。
王錫欽說，中鋼相信企業之本在人才，員工不但是公司重要的資源，更是推動永續發展的基石，隨著越來越多新世代中鋼人的加入，中鋼除了致力打造安全、健康與發揮員工長才的工作環境，並積極以「共通性訓練」、「專業技術傳承」、「培育AI人才」及「塑造有機的學習性組織」等四大原則展開人才多元化訓練管道，以確保中鋼同仁的專業能力，符合職位所需。
王錫欽指出，中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，積極推動「二軸三轉」重要工作，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」之經營雙主軸以及「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」之三大轉型行動，該公司將持續落實各項減碳方略，採取「以大帶小」策略，協助客戶建立碳管理能力，鋼鐵產業上下游攜手共同打造低碳供應鏈，建構產業永續發展的低碳競爭力。