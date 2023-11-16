▲2023米蘭車展KYMCO人氣爆棚！11月台灣市占率大有斬獲

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KYMCO不僅在國際市場表現卓越突出、受到歡迎與肯定，在國內市場也有重大斬獲！在2023年8月KYMCO針對百萬通勤族發出連串的優惠活動－以「GP125史上最低39,800元」優惠引爆全台搶購熱潮湧入六萬多台訂單，一度使產能無法負荷；光陽也表示，即便要等候國外進口噴射零組件，光陽也一定保證在年底交車。百萬通勤族第二波優惠行動則是祭出LED雙車款優惠，超值價格與新穎流行的彩光特仕版，深獲女性與學生族群喜愛，銷售量大增一舉擊敗同業新車，讓對手新車上市蜜月期僅2個月，連串優惠活動的市場進擊獲得品牌市占率的強勁復甦。
光陽集團柯勝峯董事長領軍在9月26日假台中麗寶賽車場舉辦「轟動時刻Time to Roar」四款全新白牌機種新車發表會，從新世代競速之王RCS Moto、叛逆大膽的Many Moto、全民旗艦車款K1，到白牌頂級旗艦車款RomaGT，滿足騎士的多方位需求。新車轟動亮相也帶來市場極大好評與關注，光陽在發表會後10月的周休二日舉辦全台四場「轟動時刻」新車體驗試乘活動，獲得將近兩千人前來體驗試乘與賞車；隨著新車陸續抵達門市，光陽10月20日起舉辦的「RCS Moto約你魔鬥」門市體驗試乘，目前累積也達到全台兩千多位消費者親臨門市賞車試乘。
多點佈局的搶市策略、使KYMCO的品牌氣勢旺到最高點，與同業競爭白熱化。市占率一路纏鬥，緊縮彼此差距，讓光陽11月上半月以16,243輛銷售台數領先同業5%，在14天內平均市占達到40.77%！隨著狂銷全台的GP125穩定交車、四大款轟動新車口碑持續發酵，從9月、10月只是拉近成績差距，光陽目前在市占率保持領先超越同業；正常狀態下，有機會在各界期待下於11月超車同業，獲得機車市場的冠軍，讓光陽喊出的2024年雙料冠軍目標能再進一步，穩步前行。