因應數位轉型浪潮！產業園區管理局挹注資源協助廠商產業升級
經濟部產業園區管理局為協助區內廠商產業升級，與財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院南區中心合作，透過介接政府輔導資源、拓銷海外市場及產學合作等三管齊下挹注資源，以協助廠商升級轉型，今(112)年度已協助11家企業，獲得政府補助與獎項，促進研發投資約3400萬元，並赴日本成功與75家日本企業交流，成果豐碩。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局局長楊伯耕表示，該局為因應數位轉型浪潮，協助區內廠商打拼事業面向多元，如研發投資、技術交流、商機拓展與人才媒合等，隨著經濟部組改，經濟部產業園區管理局轄管全國13個科技產業園區、67個產業園區，計80個園區聚落，涵蓋全國逾75％產業用地，未來將持續攜手資服業者與製造業合作，並引進各界量能注入企業，以助廠商永續經營發展。
楊伯耕指出，在拓銷海外市場方面，為促進科技產業園區廠商與日本企業技術、商機等交流機會，疫後再次直接與日本市場對接，計有佳凌科技、峰安車業、星博電子、海波視與雄欣科技等參與2023大阪機械要素技術展，共吸引約75家日本企業表達對廠商產品的高度興趣，其中，不乏日系大廠夏普公司、豐田汽車子公司等，對廠商軟硬體產品深感興趣，預期後續商機金額將超過新臺幣3300萬元。
至於在產學合作方面，為使企業找到永續發展所需人才，園管局法人團隊已協助18家區內事業與學研單位交流，並促成4件產學合作，提供實習機會或工作崗位給學校人才，也補充企業所需職能提早，找到適合且可留用的人才，`降低少子化對企業的風險與衝擊。