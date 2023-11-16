壽險未實現損失史上最慘？壽險公會4點回應　今年淨值回升快4千億

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儘管近期金融資產評價因短期市場因素受到衝擊，但壽險公會強調，截至第3季止，壽險業整體淨值（合併財報）為1兆9798億元，仍較2022年底回升3791億元，呈現改善情形，今年1至9月壽險業稅前損益為1747億元，亦保持穩健獲利。
此外，壽險業持有大量債券係基於長期配置而持有，壽險業資金運用首重視資產負債管理，為匹配負債長期的特性，資產配置以長天期債券為主，其評價對利率敏感度甚高，同時基於長期持有收息的經營管理模式，並考量現行財報負債並未採公允價值衡量，故目前業者將債券部位多帳列於AC，以攤銷後成本為帳面價值。
儘管近期因美債利率走高而導致未實現損失擴大，但壽險公會認為，短期市價變動不影響壽險業持有資產目的，亦未損及業者淨值及公司運營；再者，利率上揚，壽險業更有利於提高資金投配之收益率，提升長期穩定收益。
當然，若資產與負債同步依公允價值衡量，更能合理體現利率變動的影響。 壽險公會提到，雖然近期壽險業債券部位因反映利率上揚而惡化，若未來接軌IFRS17後資產及負債倘全數皆依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價之衝擊可望由保險負債之影響所抵銷，利率波動對壽險業的影響將能更合理反映。
同時，近期金融行情顯著修復:，壽險公會表示，當前國內外經濟及金融局勢變化快速，波動風險為常態，如9月至10月全球股債市陷入新一波調整，然截至11月15日止，美債利率已回跌至到9月底水準，而美台股市不僅收復跌幅，指數點位甚至已高於第2季底，壽險業淨值進一步惡化風險降低。
因此，不宜單憑短線金融波動解讀壽險業財務體質。壽險公會說，壽險業為長期性事業，經營本質是持續完善資產負債管理，特別是壽險業持有大量金融資產，財報本身即易受金融行情影響，過度放大或聚焦短線金融波動對金融資產評價或淨值影響，進而評判壽險業者體質，恐產生誤導或不必要恐慌。
壽險公會強調，當前宏觀、政策、地緣政治風險等因素錯綜的環境下，金融市場不確性仍高，面對複雜局勢的挑戰，壽險業將以審慎及嚴謹態度進行資產負債管理，維持良好資產品質，落實風險管理，並強化清償能力，以確保健全財務體質，維護保戶及股東權益。