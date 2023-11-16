特企／POPUPAISA亞洲手創展開幕　松菸3大倉庫展出

第七屆亞洲手創展開幕記者會上宣布「亞洲手創通」B2B商務網站上線，成為亞洲地區”唯一”文創商務媒合網站，使手創設計師與商業買主之間的交流，更不受線下展會之時空限制，進而全面串聯亞洲手創生態系。
3號倉庫全數為台灣業者，介紹了許多成立數十年，熱銷海外市場的台灣隱形冠軍業者，例如：立釗剪刀、麥法迪風鈴、SunnyBag、GOOD TOOLS等。社會創新議題則邀集了點點善、家扶幸福小舖、台南多加思所、屏東原百貨、花蓮木想傢、台東進入南迴的手作天地等公益或地方創生團體，這些機構也帶來許多傳遞關懷與工藝價值的溫暖作品。而其中與亞洲手創展聯名合作推出香水產品的業者「香氛加速器」，也將在11月18日下午邀請到台灣BL劇新星徐愷、林毓桐，舉辦其客製香水的對香分享活動。
4號倉庫主題為「Asia Now展區」，匯集來自30多個亞洲城市的品牌或企業主參展。包含韓國CAST專區，台灣業者則有專門銷售西藏地區遊牧民族手工編織氂牛毛服飾商品的北方牧人，引進中南美洲、非洲、中亞地區赤道以南的特色工藝選物品牌南南之隅。不僅是赤道以南的傳統時尚，還有泰國必買針織包包BUFFOLLOW；日系輕珠寶品牌樹脂の女，琳瑯滿目的內容讓參觀者一次從不同角度深度體驗亞洲原創生活的品牌魅力！
5號倉庫「I’M展區」則是集結各式小型新興手作設計師，包含日本電商minne品牌的聯合展區，泰國Baan Kang Wat為首及國內各種極具特色的手作工作坊。另外在5號倉庫入口處展示的「手帳生活區」，恰巧完美實踐亞洲手創展B2B2C的核心精神，手帳生活區是POPUPASIA與馬來西亞手帳品牌ＭOSSERY聯手的商務合作，亞洲地區的106位插畫家透過亞洲手創展的平台投稿，將自己的作品印製成書封，進而銷售到全亞洲，讓插畫家免去印製與銷售的數量擔憂，也讓消費者能有更多元的商品選擇空間，進而對產業產生正向循環。
今年度另一創新之處，打造了首屆的居家生活主題展「Life & 亞洲生活展」，由共同策展人陳右昇策畫5號倉庫內10個生活空間，從浴室、更衣室、陽台、車庫、餐廳、工作室等不同場域所帶來的不同感官感受，從這些感受對應的獨一無二家居家飾產品，喚醒大家對不同生活的想像。
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