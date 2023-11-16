台北跨年第二波卡司曝光！Lulu第5年接主持 動力火車2023壓軸唱
「2024台北最High新年城」今（16）日公布第二波卡司由Lulu（黃路梓茵）第5年接下主持棒，搭檔《食尚玩家》「威廉、風田、朵拉」。樂團八三夭打頭陣開唱，還有動力火車、盧廣仲、麋先生輪番獻唱；其中，動力火車將於跨年前壓軸登場，為觀眾帶來一個難忘的跨年夜。
記者黃盈容/綜合報導
動力火車今年擔綱跨年前壓軸演出，將與現場觀眾一起迎接2024的到來，High翻跨年夜晚。動力火車表示，「很開心又一次在台北跨年，當天準備多首經典歌曲，期待和大家一起大合唱，在新的一年衷心希望每個人都身體健康、平安。」透過一首首搖滾歌曲、悠揚經典，將帶領觀眾走進充滿回憶和感動的音樂時光隧道。
今年再度找來剛拿下金鐘獎的新生代主持天后的Lulu，她連續第5年接下台北跨年的主持重任，將搭檔《食尚玩家》知名主持群「威廉、風田、朵拉」，陪伴大家度過精彩跨年夜。而觀傳局今日也同步釋出「台北最High新年城」前導宣傳影片，由吃遍台灣美食、走遍各大旅遊景點的威廉、風田、朵拉，引領觀眾探索台北風貌；影片中，他們遊走台北大街小巷，展現西門町的活力、剝皮寮的歷史氛圍和台北流行音樂中心的文藝氣息。
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