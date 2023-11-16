《愛情合約》賀軍翔林依晨合體！小美爆「婚姻生活」因1事有歧見
台劇《不夠善良的我們》今（16）日舉行首2集首映記者會，導演徐譽庭率主演小美賀軍翔、許瑋甯以及柯震東出席。《愛情合約》CP賀軍翔、林依晨，睽違近20年再攜手演出，兩人真實生活中都已經步入婚姻，賀軍翔笑說自己會因為「洗碗分工」和老婆出現分歧，許瑋甯與邱澤結婚近2年，放閃還在「蜜月期」沒有什麼問題。
記者黃雅琪／台北報導
近20年後再次攜手林依晨合作，賀軍翔笑說這麼多年以來，一直以為能拍《愛情合約》第二季，結果是合拍《不夠善良的我們》；許瑋甯與林依晨在《惡作劇之吻》中爭搶鄭元暢，相隔18年之後，兩人在《不夠善良的我們》中又扮演情敵爭搶賀軍翔，許瑋甯笑說：「經過這些年，我們都長大了！」
賀軍翔在《不夠善良的我們》中以白髮亮相，透露在片場時還被工作人員誤認是路人，要他離開現場；導演徐譽庭坦言一開始以為賀軍翔不會接演：「我的戲不好拍，沒那麼輕鬆！」賀軍翔自認是喜歡受折磨的人，這次拍起來很爽、很過癮：「因為演員就是要來受折磨的。」柯震東在劇中演出沒有社會化的理工男，對女生想法一竅不通：「我本人就是這樣！」卻被徐譽庭吐槽：「你剛剛是在說笑話嗎？」逗樂眾人。
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