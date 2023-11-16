在監投票遭打臉　最高行廢棄理由：選舉非原始權利須國家建立制度

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再按選舉權的行使，除投票外，必須搭配獲得民意共識的投票及開票制度，保障選舉權人得在公開、公平、公正的程序，以自由意志行使選舉權，從而求得多數人民集中意志所決定的選舉結果，兩者缺一不可。
且我國的選舉，制度應由我國立法者形成。各國選舉制度為各國立法形成空間。國外對監獄受刑人的選舉制度，肯定、否定者均有，或可供我國立法參考，然不足直接成為我國人民之請求權依據。法院倘於個案中以定暫時狀態處分之方式預為介入，與權力分立之憲法架構有違。
最高行表示，依現行法規，投票所須設在公眾可以見聞的「公開場域」，讓公眾能監督選務，且必須保障選舉權人「投與不投的自由」，使前往投票所的民眾，在沒有顧忌的自由環境下，以無記名方式投票，也就是「秘密投票」，但法院若准許林男聲請的假處分，讓他1人可在監獄內投票，會違反「秘密投票」原則，因為他有沒有投票、投給誰、開票時都不是秘密；監獄也不適宜讓民眾進去監督開票選務。
法官另指出，如果在台北監獄設置投票所，讓林男跟其他受刑人、附近居民投票，未來如果林男提起的訴訟敗訴確定，他也已經投票，也計入選舉結果，到時如何處理林男這一票，會造成爭議，審酌選舉結果的公益重要性，遠高於林男個人無法投票的損害，廢棄原審裁定。假處分案確定。