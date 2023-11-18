SmashRegz專訪／改名出發！等8年回來了 高唱「渣男現形記」警世
饒舌團體SmashRegz違法由呂士軒、張伍、史今3人組成，他們推出睽違8年的專輯《三不管》，以獨有的幽默感，唱出對現今許多社會現象的看法，如暈船、渣男等代表名詞。SmashRegz接受《NOWnews今日新聞》專訪時，分享新專輯中的歌曲〈這樣合法嗎〉，其實就是一首蘊含「渣男現形記」的音樂作品。
記者吳雨婕／專訪
談到暌違8年再度合體發片的心情，史今表示很驚訝，至今都沒想到真的能把專輯做出來；張伍可能是一直以來都是在做音樂，對此並不感到特別新鮮，僅以「階段性的晴時多雲」形容；呂士軒開心直言，這是他目前做過最喜歡的專輯，「因為立了新的標準，可以再大膽一點，很多東西原本我只敢用想的，怕做起來不好玩，現在覺得沒關係，可以做得更勇敢。」
聊起單飛與合體的差別，呂士軒表示，單飛會想很多，再回到一起寫專輯就會比較輕鬆；張伍則說，兩者的差異在於工作量，個人比較多，團體還好，但是比較有壓力，「比如要壓抑你的心情，要保持心情愉悅。」充滿酷勁的張伍不忘補充，自己以前脾氣比較差，加上偶爾周圍會出現比較難溝通的人，所以很難憋住氣，現在的話，他已經轉念，「過程順利比較重要，盡量不要讓情緒爆掉。」
專輯其中的歌曲〈要走不走〉，正好講的是「暈船」的故事，呂士軒笑回：「小時候有過，會焦慮到影響生活，長大後對於這種事就比較放寬心了。」史今分享，以前有過暗戀，但不至於到暈船，還趁此機會奉勸：「還在暈的人盡量看清一點、看開一點，趕快上岸了，就趕快慶祝自己成長了。」
專輯另外一首歌〈這樣合法嗎〉，靈感來自於舊團名「違法」，史今透露，「這樣合法嗎」這句話是與張伍、其他朋友聊天而來，因此想音樂主軸的時候，就想了一些偷雞摸狗見不得光的內心想法進去，然後兩者搭配起來。張伍表示，除了與舊團名做呼應外，「很自然的就寫成了『渣男現形記』，直接變成了一首有著『藍色蜘蛛網』感覺的警世歌。」
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