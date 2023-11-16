亂倒廢油入大台北水溝！鬍鬚張也中槍 黑心環保公司負責人遭羈押
士林地檢署日前掌握轄區某衛生工程行童姓負責人，向知名滷肉飯業者鬍鬚張等數家餐廳收廢油後，後續竟然分包給無照廠商處理，還隨機在大台北地區偏避街道、下水道傾倒廢油，影響環境；檢調15日兵分10路搜索，傳喚15人到案，訊後鬍鬚張洪姓員工及環保工程行業者等，各被以10萬至50萬元交保候傳，童姓負責人則聲押獲准。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，童姓負責人從2020年間起，向部分百貨公司、醫院等數家餐廳承攬廢油泥清除、處理工作，其中包含知名滷肉飯業者鬍鬚張等數家餐廳，而童姓負責人為節省清除成本，竟分包無照廠商，違法私自將廢油以水肥車載運方式載到下水道任意傾倒，對環境造成巨大污染。
士林地檢署15日指揮新北市調查處，聯合新北市環保局等，兵分10路搜索相關環保工程公司、下包工程行及委託清運之業者，查扣水肥車共10輛，並傳喚鬍鬚張洪姓員工，以及衛生工程行童姓負責人等共15人到案說明。
訊後，檢方認為童姓負責人涉犯廢棄物清理法第46條第4款「違法清除處理廢棄物」等罪，嫌疑重大，有勾串共犯等之虞，向法院聲押獲准，鬍鬚張洪姓員工50萬元交保候傳，其餘環保工程行負責人、員工各被以10萬至50萬元不等金額交保候傳。
對此，鬍鬚張公司表示，與廠商合作皆有簽訂合約，在得知廠商違法後已立即更換合格廠商，「針對廠商能力的審查，未做好把關，是我們的疏失，先向社會大眾道歉，目前此案已進入司法程序，公司全力配合調查。」