安室奈美惠消失5年突然冒出來關YouTube！下架所有影片、大量音樂
日本天后安室奈美惠已於2018年9月16日引退，已5年沒在螢光幕前露臉的她，今（16）日卻傳出下架單曲、YouTube影片，其中不包含她跟其他藝人的合作曲，僅有安室奈美惠的歌曲未來不會再出現於串流平台上。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據日媒報導，截至11月16日，只剩少數安室奈美惠的歌曲還能在Spotify和Apple Music收聽；安室奈美惠的YouTube頻道也已經轉為私人，頻道影片全數無法觀看，媒體猜測「安室奈美惠不再提供線上訂閱的服務」。此外，她的臉書、官方網頁、歌迷會網頁及網上商店早前已全數關閉。
安室奈美惠的音樂包含她14歲加入的團體「Super Monkey's」歌曲，熱銷70萬張的首支單曲《Body Feels EXIT》、賣破100萬張的首張專輯《DANCE TRACKS VOL.1》等，以及《FEEL》、《_genic》、《Ballada》、《Finally》專輯與精選輯，張張銷量無人敵，迄今的音樂作品於日本總銷量將近4000萬張。
對於下架所有的數位歌曲，媒體也正在詢問幫安室奈美惠發過無數專輯的avex愛貝克思。
安室奈美惠於出道26週年的2018年9月16日正式引退，她當天還回到家鄉沖繩舉行最後一場封麥演唱會，平井堅、山下智久、蔡依林等人都站台力挺，場內3500個位置座無虛席，沒搶到票的千名粉絲不畏下雨，全部坐在場外聆聽，只為享受女神最後的演出，驗證安室奈美惠不滅的人氣與魅力。
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