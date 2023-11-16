黃國昌加入民眾黨 吳欣岱：支持重啟服貿、密室黑箱協商？
藍白合昨日政黨進行政黨協商達成共識，今（16）日晚間傳出前立委黃國昌退出時力，無縫接軌加入民眾黨，對此台灣基進立委參選人吳欣岱表示，黃國昌終究為了自身的政治利益背棄過往價值，而當年其挾著太陽花運動的人氣成為政治明星，卻將運動扭曲到只剩「兩岸監督條例」的訴求，如今加入民眾黨，是否支持柯文哲的重啟服貿與密室黑箱協商？
記者陳威叡／台北報導
吳欣岱感嘆稱，黃國昌終究還是為了自身的政治利益背棄過往價值，而其當年挾著太陽花運動的人氣成為政治明星，卻將運動扭曲到只剩「兩岸監督條例」的訴求，完全不討論運動中反對服貿協議、反對中國的精神，現在更要加入民眾黨，難道他也支持柯文哲的重啟服貿嗎？
吳欣岱批評，過去黃國昌最在乎反黑箱、公開透明的精神，卻可以加入昨天才剛接受藍白合密室協商的柯文哲以及民眾黨。主打揭弊卻忽略柯文哲擔任台北市長以來手下有108人涉貪，原來黃國昌的核心價值是「雙重標準」以及「見利忘義」。
吳欣岱表示，黃國昌將現今台灣的政治問題理解成黨同伐異、政黨惡鬥，卻完全忽略了背後所代表的本土與中國價值之間的競奪。解決台灣政治現況的唯一之道，就是達成本土治理、本土監督的雙本土引擎，才能根本性的解決政治所造成的社會對立。
最後吳欣岱說，黃國昌加入民眾黨，不過就是替民眾黨及藍白合背書、擦脂抹粉而已。至於說什麼要把國家還給人民，「恐怕在還沒達成之前就已經把台灣送給中華人民共和國。」