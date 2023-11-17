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年後轉職看過來！「3大產業」待遇最優渥　固定調薪最佳選擇曝

▲歲末年終，不少上班族開始思考轉職可能性，人力銀行調查發現，金融業、科技業、營造建築業是上班族最嚮往的3的產業。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）
▲歲末年終，不少上班族開始思考轉職可能性，人力銀行調查發現，金融業、科技業、營造建築業是上班族最嚮往的3的產業。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者林志怡／台北報導

2023年即將結束、2024年農曆年後，企業人力可能迎來一波大洗牌，轉職潮也蓄勢待發。人力銀行指出，經調查發現，金融業、科技業、營造建築業是上班族最嚮往的3的產業。

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1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，金融業的平均薪資在各產業中一直居於前段班，從主計處公布今年1至9月每人每月平均總薪資，金融業以10萬4753元，居各產業之冠，再加上金融業大多有穩定的調薪制度與優惠利率等福利，讓多數上班族心嚮往之。

科技業受歡迎的原因，曾仲葳說明，主要與台灣的資訊科技業整體發展有關，相關產業在全球的產業供應鏈中佔有一席之地，且據工研院的預估，2024年臺灣資訊電子業產值將成長7.57%，達到10.01兆，占整體製造業的42%，成為台灣產業發展的關鍵引擎，拉抬產業薪資水準，且具有優渥的年終分紅條件。

人力銀行進一步說明，建築營造／不動產業，是近年產業熱度高，根據內政部的統計資料，全台營造廠的家數已經逼近2萬家，資本額也接近兆元，雙雙創下新高，勞動部針對營建工程業的人力需求預估，也創下有史以來高點，人才供不應求，帶動營造端的薪資翻升，成為上班族心中理想產業。

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