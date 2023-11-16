LOL世界賽／NewJeans將在決賽唱《GODS》！Faker：原本不認識她們
《英雄聯盟》S13世界大賽已經進入關鍵局，在本週日（11/19）於「首爾高尺天空巨蛋」，由LCK傳奇三冠隊伍T1對決LPL的第4種子WBG，演唱本屆主題曲《GODS》的韓團NewJeans也在日前與兩隻隊伍選手相見，並相互贈禮，不過T1傳奇選手Faker也自爆，其實自己「原本不太認識NewJeans」。
記者潘毅／綜合報導
S13《英雄聯盟》總冠軍賽的開幕表演陣容，也確定將由演唱本屆主題曲《GODS》的韓團NewJeans領銜演出，而由EXO伯賢、台灣饒舌歌手ØZI等人組成的《英雄聯盟》新男團「心鋼之聲」也將登台表演。
昨（15）日晚間，NewJeans的五位成員也與T1、WBG兩支晉級準決賽的隊伍見面，同時互贈了簽名外套、禮物等，美如畫的現場照片也引發電競圈、韓團迷的振奮。
不過據韓國媒體《sportsseoul》報導，Faker在受訪時坦言，自己過去不知道NewJeans，但是在隊友的不斷介紹之下，現在已經知道她們了，而且NewJeans演唱了主題曲GODS，也很好聽、有氣勢，讓這次在韓國舉辦的世界賽，更有了象徵意義。訪問內容曝光後，也讓不少粉絲笑稱，Faker已經在職業選手中算得上高齡的27歲，如今還能在賽場上馳騁，甚至還能率隊進冠軍賽，就是只專注在遊戲內容之中。
但這也不代表其他職業選手都不懂偶像團體，根據老大哥Faker的訪談中，可以看出T1隊內有熟知NewJeans的選手存在，其實早在2023年初，T1下路雙人組Gumayusi跟Keria，就曾在訪談時一起跳 New Jeans 的歌曲 OMG 的舞蹈，或許就是這兩位狂熱粉絲，幫助老大哥Faker了解本次表演嘉賓NewJeans的來歷。