賴清德拋IPO最低薪資審查！金管會提現行4作法　相關建議審慎評估

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如果有必要也會請公司說明，還有請承銷商評估申請公司員工薪資訂定政策、發放情形，還有與同產業薪資比較是否有偏低的情況。另為鼓勵上市櫃公司給員工加薪，金管會也持續採取3大措施，帶動企業重視員工福利。
證期局指出，首先，就是透過公司治理評鑑加分，現行公司治理評鑑已訂有公司是否將經營績效或成果，適當反映在公司薪酬評鑑指標，以做為評鑑加分項目，以鼓勵公司重視員工薪酬及福利。
第二，加強揭露員工薪資的資訊。金管會要求上市櫃公司在年報財務報告揭露員工福利費用、平均薪資、調整情形及鼓勵措施，而且要求上市櫃公司揭露非主管員工的平均薪資。另外，金管會也已在今年11月10日修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，增訂上市櫃公司非主管職務的全時員工年度薪資與公司獲利情形的關聯性，若有不合理情形，就要揭露各別董事的酬金，這樣來鼓勵企業為員工加薪
第三、編製相關指標，包括編製推廣台灣高薪100指數、薪酬指數，來引導資金投資重視員工福利的企業。至於賴清德所提建議是在上市櫃公司IPO審查，就訂出最低薪資門檻3萬元，證期局強調，對於IPO審查事項的建議，會請證交所及櫃買中心審慎評估辦理。
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