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賴清德拋IPO最低薪資審查！金管會提現行4作法　相關建議審慎評估

▲民進黨總統參選人賴清德出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》提出，若當選總統，首次公開發行（IPO）的上市櫃公司要有員工最低薪資審查，員工起薪要3萬元以上。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民進黨總統參選人賴清德出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》提出，若當選總統，首次公開發行（IPO）的上市櫃公司要有員工最低薪資審查，員工起薪要3萬元以上。（圖／NOWnews攝影中心）

記者顏真真／台北報導

針對年輕人關注的低薪就業問題，民進黨總統參選人賴清德在出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇-2024總統大選青年面試官》時提出，若當選總統，將推動上市櫃公司IPO（首次公開發行），要有最低薪資審查，員工薪水至少要3萬元以上。對此，金管會今（16）日表示，現行證交所及櫃買中心已將重大勞資問題列為上市櫃IPO准駁依據，金管會也推動3大措施，鼓勵企業給員工加薪。至於是否要訂出明確門檻，會請證交所跟櫃買中心審慎評估辦理。

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金管會證期局進一步說明，證交所及櫃買中心已將重大勞資問題列為上市櫃IPO審查機制。現行證交所、櫃買中心在上市櫃IPO審查時，除依據上市櫃相關規定，就企業財務業務面予以審查之外，也會了解公司人力資料、留才計畫及薪資等情況，也會將有無重大勞資糾紛，納入IPO審查准駁參考。

如果有必要也會請公司說明，還有請承銷商評估申請公司員工薪資訂定政策、發放情形，還有與同產業薪資比較是否有偏低的情況。另為鼓勵上市櫃公司給員工加薪，金管會也持續採取3大措施，帶動企業重視員工福利。

證期局指出，首先，就是透過公司治理評鑑加分，現行公司治理評鑑已訂有公司是否將經營績效或成果，適當反映在公司薪酬評鑑指標，以做為評鑑加分項目，以鼓勵公司重視員工薪酬及福利。

第二，加強揭露員工薪資的資訊。金管會要求上市櫃公司在年報財務報告揭露員工福利費用、平均薪資、調整情形及鼓勵措施，而且要求上市櫃公司揭露非主管員工的平均薪資。另外，金管會也已在今年11月10日修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，增訂上市櫃公司非主管職務的全時員工年度薪資與公司獲利情形的關聯性，若有不合理情形，就要揭露各別董事的酬金，這樣來鼓勵企業為員工加薪

第三、編製相關指標，包括編製推廣台灣高薪100指數、薪酬指數，來引導資金投資重視員工福利的企業。至於賴清德所提建議是在上市櫃公司IPO審查，就訂出最低薪資門檻3萬元，證期局強調，對於IPO審查事項的建議，會請證交所及櫃買中心審慎評估辦理。

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