麵店創「摩斯密碼」點餐！複雜程度超狂 網震驚：店員看得懂太強
許多小吃老店經營多年，都會逐漸發展出特殊的規定，但總會讓新客人滿頭問號，只能觀察熟客動作依樣畫葫蘆。不過近期就有民眾在一間麵店看到店家自創點餐「摩斯密碼」，洋洋灑灑寫得超級詳細，但看完又覺得複雜，更讓數千名網友看完仍大喊：「店員能看懂太強了」。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享，自己前往一間麵店時，看到店門口擺著一張大大的公告，內容在教客人如何畫點餐符號，例如「不要蔥= X」、「不要香油= X油」、「不要調味料= XX」、「什麼都不要 = XXX」、「只要皮蛋= Q」等。
其中後面還有幾個特殊選項引起討論，例如「湯麵做乾的」、「只要汁不要肉」、「只要醬油膏」、「湯麵分開」等，複雜程度也讓原PO驚呼「就買個麵而已」，貼文短短發出幾個小時，就累積超過7千人按讚討論。
這樣的點餐密碼也讓不少網友驚呼：「結果暗號比菜單難記」、「所以你們知道客人有多機車了吧，每一個符號都有背後的故事」、「店員能全部看懂也太強了吧」、「XXX有聲音，『原來你，什麼都不想要』」、「可以想見這善良的老闆，曾經遇過多少有特殊需求的客人」，甚至還有動漫迷認為，這上頭的符號就像是動漫獵人中的「獵人文字」，笑稱：「不知道的還以為在考職業獵人，根本獵人文字」。