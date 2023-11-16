與人魚一起跨年！H2O Hotel美人魚真人實境秀華麗回歸
跨年狂歡何處去？H2O Hotel水京棧國際酒店舉辦「玩美跨年夜，魚您一起」跨年派對，大人小孩都愛的美人魚真人實境秀華麗回歸，民眾可在高空泳池畔與翩翩起舞的人魚一同度過2023的最後一晚，也迎接嶄新的一年。高雄洲際酒店歡慶兩週年啟動期間限定「非凡無際」住房專案，訂房即享抽獎資訊，獎項涵括亞洲地區洲際酒店及度假村住宿券，首波釋出香港海景嘉福洲際酒店三天兩夜平日住宿券。
記者陳美嘉／高雄報導
H2O Hotel魔幻又綺麗的「玩美跨年夜，魚您一起」跨年派對，以美人魚真人實境秀為主軸，現場還有Live音樂演奏、五星摸彩活動，與500吋大螢幕即時連線倒數。此外，提供紅酒/白酒/啤酒/特調雞尾酒等飲品無限量供應，每人另贈送起司火腿拼盤乙份及倒數氣泡酒乙杯，還有機會帶走H₂O豪華景觀客房住宿券、寶格麗香水。專案價$2,000+10%元/人。
除了Pool‧Bar「玩美跨年夜，魚您一起」跨年派對外，位於20F的Ripple西餐廳同時也推出「星饗跨年夜」宵夜場專案每人$1,800+10%元，全自助式餐檯無限暢饗，豪奢享受多道生猛海鮮吃到飽、軟性飲料與酒精飲品無限暢飲，美酒佳餚、音樂饗宴，還有多項好禮現場抽。
高雄洲際酒店歡慶兩週年推出期間限定住房專案，即日起至2024年4月30日止，透過IHG官網直訂「非凡無際．雙週年慶」專案，入住時免費註冊成為IHG優悅會會員取得「週年樂透卡」，有機會一人獨得IHG 優悅會會員點數100萬點，可自由選擇、免費兌換全球洲際酒店及度假村旗下品牌住宿。此外，還有亞洲地區精選洲際酒店及度假村平日住宿券，首波釋出香港海景嘉福洲際酒店三天兩夜平日免費入住含早餐每房至多兩客，以及高雄洲際酒店餐飲、酒吧招待券、專屬優惠等豐厚禮遇，預計於2024年5月抽出幸運得獎人。