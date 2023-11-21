金馬60／張曼玉4度封后23年紀錄無人能破 梁朝偉3座成影帝之最
第 60 屆金馬獎頒獎典禮，11月25日在國父紀念館登場，究竟獎落誰家，令人緊張。其中「最佳男主角獎」與「最佳女主角獎」最受關注，回顧過去走過一甲子的電影人盛典「金馬獎」，最多次獲獎紀錄的影后，是香港影后張曼玉4度封后為最多；影帝方面則是男神梁朝偉獲得3座金馬獎拿下。
記者黃盈容/綜合報導
59歲張曼玉出道41年，1989年時才25歲的她，就以電影《人在紐約》（又名：三個女人的故事）首次獲得金馬獎「最佳女主角獎」。接著又在1991年、1997年、2000年分別以《阮玲玉》《甜蜜蜜》、2000年《花樣年華》成功封后。
張曼玉手握4座金馬影后，是獲得最多次「金馬獎最佳女主角」的影后，自2000年起，至今23年紀錄無人能破。且張曼玉1990年還曾以電影《滾滾紅塵》獲得「金馬獎最佳女配角獎」，她一共坐擁5座金馬獎，也是得獎最多的演員。
61歲男神梁朝偉出道40年，獲獎無數。他在1994年以電《重慶森林》首次獲得金馬影帝肯定，接著在2000年、2007年以《花樣年華》、《色，戒》拿下金馬「最佳男主角獎」，共拿下3座金馬影帝，是獲獎最多的影帝。同時也以入圍7次成最多次入圍影帝的演員。
但說到入圍最多次金馬獎的演員，則是去年以《燈火闌珊》奪下影后的張艾嘉。她曾入圍女主角、女配角、導演、劇情片、原著/改編劇本和電影插曲獎，算一算共有20次。張艾嘉也是入圍過最多次「最佳女主角獎」的演員，10次入圍裡有3次成功抱獎而歸。
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