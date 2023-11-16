屢爆民進黨黑料　游智彬宣傳布條遭不明人士破壞

距離2024立委選舉倒數不到60天，選情進入白熱化階段，接連爆料民進黨組織部主任林正鴻流連酒店以及民進黨新聞部主任兼發言人張志豪也出入聲色場所，新黨中壢區立委參選人游智彬，今（16）日發出新聞稿表示，自己選舉文宣又遭不明人士惡意破壞，游智彬表示，不排除與近日游智彬揭露民進黨高層涉及弊案與爆料「喝花酒」有關。
記者李春台／桃園報導
游智彬表示，由於接連召開記者會舉發鄭文燦市長任內海螺館弊案，揭發民進黨組織發展部主任林正鴻上酒店喝花酒、使之黯然下台，以及近日再度揭露民進黨新聞部主任、發言人張志豪也涉嫌上酒店找女陪侍、私下欲用金錢阻止游爆料一事曝光，游智彬近日打綠的鮮明色彩也成為民眾矚目的焦點。
游智彬指出，記者會才過去不到2天時間，他的競選布條卻遭到不明人士惡意破壞、噴漆，頗有警告意味。游智彬說，由於距離爆料記者會、以及張志豪赴北檢提告的時間太過接近，讓人不得不懷疑是否是綠營支持者所為。
游智彬表示，10月份就已發生過一起競選布條被損毀事件，已經報警處理、水落石出，如今惡意破壞選舉文宣布條的情況再次發生，為了維護和平理性的選風和社會秩序，對此也決不會姑息。
「妨害他人競選」不僅違反《選罷法》第98條的規定，最重可處五年以下有期徒刑，還觸犯《刑法》第354條「毀損罪」。游智彬呼籲，民主社會最可貴之處，在於有公開辯論的言論自由，若有針對他個人競選的意見或建議，歡迎隨時致電或蒞臨服務處指教，切莫用違法的手段來處理，以免觸法。