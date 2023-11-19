萬芳專訪／《五月雪》苦尋父兄屍骨！奔亂葬崗「敏感體質」秒落淚

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首度與張吉安導演合作，萬芳提及當初接演動機，在電話中聽到是「馬來西亞導演」就決定要演出：「我在接戲都滿憑感覺的，之後才會考量角色、劇本等因素，也因為我跟馬來西亞有特別的緣分」。萬芳經常去馬來西亞演出、找朋友相聚，也會在當地協助募款，馬來西亞對於她而言，就像是「第二個家」一樣，充滿溫暖與熟悉。
父權社會下的悲哀！萬芳心疼「阿英」不被期待的命運
女主角「阿英」窮盡一生尋找父兄屍骨，卻遭到丈夫（王竣飾演）潑灑冥紙洩憤飆罵：「臭婊子！」從小經歷父權社會的重男輕女，長大後又遇上家暴事件；對於演出這樣社會地位卑微的角色，萬芳擷取成長過程中所有耳聞的故事來投射：「在台灣也有很多這樣的狀況，譬如說女孩出生就是注定不被期待，大家都期待是兒子！」在重男輕女的家庭當中，女孩從出生那刻就被烙印「我不值得幸福」的魔咒。
「每個人都有吞忍、壓抑的地方，成長過程中都有自我壓抑和不夠愛自己的部分」，萬芳覺得人在自我成長的旅程，多多少少都會經歷過自我懷疑的時後，而這些零碎的經驗拼湊而成，就成為她演出「阿英」的養分。她也坦言創作音樂時，難免會有自我懷疑的過程：「隨著生命的體驗，可以快速知道『那個東西又來了』，我會被困擾多久或是用什麼方式去面對它。」
亂葬崗7分鐘哭戲成高潮！萬芳演技獲金馬獎認可
張吉安導演為拍攝《五月雪》，在吉隆坡「義山」亂葬崗進行10多年的田調，採集數百位罹難者家屬的故事，而電影也以實景拍攝，萬芳在亂葬崗演出長達7分鐘的哭戲，成為全片最高潮劇情：「覺得整個能量場哀傷但卻很溫柔，所以我第一次去到現場眼淚就掉下來！」原本擔心自己體質敏感的萬芳，抵達現場後意外的感受到一切都很平和，也順利完成拍攝。
萬芳憑藉《五月雪》入圍第60屆金馬獎最佳女配角、最佳原創電影歌曲，不僅在歌手本業展現實力，演技方面更獲得高度肯定，她坦言有稍微準備得獎感言：「但我發現會有不同階段性感覺，還在慢慢感受和修改中！」她透露，先前有帶媽媽觀賞女配角獎競爭對手方志友的《本日公休》，至於能不能獲獎，萬芳笑說：「一切就交給老天爺了。」《五月雪》全台熱映中。
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