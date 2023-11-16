談國會無法有效監督理由　黃國昌：應建立國會聽證制度

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黃國昌表示，台灣的國會之所以選到了總統、國會又過半，無法達到監督制衡的理由就是因為「台灣沒有聽證制度」，導致監督力道非常的差。
黃國昌表示，在台灣國會中，立委跟行政部門去調資料，若有沒有問題，講話要有實據，「我跟你調資料，結果你叫我等兩個禮拜，回來給我兩行字，有調跟沒調一樣，這還是有給你的，有很多用各式各樣的理由不給你。」
黃國昌說，這也是為什麼2015年競爭國民黨主席朱立倫與時任民進黨總統參選人蔡英文競爭的時候，總統到國會，兩邊很多事情不一樣，但仍共同提政見，要建立國會調查制度，要做國會改革，「你們當初承諾的國會調查制度在哪？」柯文哲這個時候在旁邊答腔：「權力使人腐化。」
黃國昌接著說，拿到了權力之後當然不希望被監督，所以當民進黨拿到權力，他們不想要聽證制度，讓立法院弱化就好、變舉手大隊、投票大隊、護航大隊就可以了。
但問題是說，你要去思考，必須要從台灣民主怎麼更健全話、更監督制衡、防止權力更被濫用，這是很核心的制度，但現在好像立委質詢的時候，罵了半天好像狗吠火車，甚至抓到了有問題，政府部門應該就要跟大家解釋，解決方案是甚麼、根本沒辦法給國家交代。在這樣的環境下久了，真的會很疲憊，就是狗吠火車，正義得不到伸張。