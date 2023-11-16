大誇拜習會晤有成效！中國外交部讚：中美取得20多項共識
中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）15日在舊金山舉行峰會，雙方針對恢復軍事高層對話、遏止芬太尼生產進行重要協議，中國外交部形容拜習會是「當今國際關係中的大事件」，並稱在政治、外交等領域達成20多項共識，另外針對拜登在記者會稱仍視習近平為「獨裁者」一說表達反駁。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國外交部發言人毛寧16日在例行記者會上表示，這次中美元首會晤取得了多方面的成果，並稱習近平與拜登進一步探討中美兩個大國的正確相處之道，形成面向未來的「三藩市願景」，同時也形容這是一次積極、全面、富有建設性的會晤，具有戰略意義和深遠影響，是當今國際關係中的大事件，也必將成為中美關係史中的里程碑。
毛寧指出，習近平在中美元首會晤取得政治、外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域近20多項共識，「這些重要的共識和成果進一步說明中美之間有著廣泛的共同利益，也進一步印證了互利共贏是中美關係的本質特徵，對話合作是中美兩國唯一的正確選擇。」
此外，在拜習會結束後，美國總統拜登在會後召開個人記者會時表示，仍會將習近平視為「獨裁者」，並補充表示「從某種意義上來說，他是獨裁者，因為他管理一個共產主義國家，這和我們的政府完全不同。」
毛寧對此則回應反駁稱這種說法極其錯誤，是不負責任的政治操弄，「需要指出的是，總會有一些別有用心的人企圖煽動和破壞美中關係，他們注定不會得逞」，但對於「別有用心的人」拒絕進行更多說明。