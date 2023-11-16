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想成護國神犬養父母嗎？海關徵求緝毒幼犬寄養家庭　開出4大條件

▲想成為護國神犬的養父養母嗎？海關緝毒犬培訓中心今年中秋時分傳出喜訊，母種犬群連產16隻仔犬，財政部關務署也公開徵求緝毒犬幼犬寄養家庭，並開出4大條件。（示意圖／財政部提供）
▲想成為護國神犬的養父養母嗎？海關緝毒犬培訓中心今年中秋時分傳出喜訊，母種犬群連產16隻仔犬，財政部關務署也公開徵求緝毒犬幼犬寄養家庭，並開出4大條件。（示意圖／財政部提供）

記者顏真真／台北報導

財政部關務署緝毒犬培訓中心傳出喜訊，母種犬群在中秋時分連產16隻仔犬，目前仔犬健康狀況良好，也成為海關緝毒犬隊儲備生力軍。不過，由於這群3個月到1歲的幼犬們，必須先到人類家庭中生活成長，適應多元環境，才有助未來緝毒工作。因此，海關近日也公開徵求幼犬寄養家庭，並開出4大條件，而且寄養期間，犬隻飼料、用品、醫療及疫苗接種等費用完全由培訓中心負擔，若要外出旅遊，也可將犬隻載中心，不必擔心外出期間的照料問題。

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為有效運用緝毒犬查緝毒品，截毒於關口，2000年底行政院裁示海關成立緝毒犬隊，2003年、2006年及2007年國內完訓共6隻緝毒犬，2007年10月與澳大利亞簽署備忘錄之後，開始使用澳洲的緝毒犬制度進行訓練至今。而海關緝毒犬隊的犬隻都是經由關務署位在台中市后里緝毒犬培訓中心育種、繁殖、訓練及實習。

而培訓中心在狗狗1歲之前都會幫忙找寄養家庭，1歲之後狗狗就會加入緝毒犬訓練課程，共訓練13周，海關也會徵選體能好的領犬員，與狗狗一起受訓，一隻緝毒犬會配1名領犬員，目前全台有42組領犬員與緝毒犬在執勤。同時，這10多年來查獲毒品的績效也相當顯著，根據關務署統計，累計2008年至2022年緝毒犬協助查獲毒品案計達1004件，共1萬2263公斤。

關務署指出，根據動物行為相關研究指出，犬齡3週至16週是幼犬進行社會化訓練黃金時期，這批今年中秋出生的狗寶寶在培訓中心同仁細心照料下，陸續施以多樣化環境、人群、噪音及牽繩等基本訓練，穩定成長中。但為使幼犬接觸多元社會化情境，發展優良工作犬特質，徵求民眾加入寄養行列。

目前這批幼犬於約3個月大到1歲期間，想要申請擔任幼犬寄養家庭，得符合4大條件，包括一、住家位於桃園以南，雲林以北（中部地區尤佳）。二、家中有庭院，可讓幼犬在庭院自由活動。三、庭院四周有高於1.5公尺圍籬（牆），以防止幼犬逃逸。四、家人喜愛幼犬，樂意與幼犬互動，並依照培訓中心指導，每天可帶幼犬出外散步，進行社會化訓練。

關務署強調，寄養期間，犬隻飼料、用品、醫療及疫苗接種等費用完全由培訓中心負擔；若需外出旅遊，也可將犬隻載回該中心，不必擔心外出期間的照料問題喔！另外，寄養前及寄養期間，海關也會提供系統化講習課程及指導，增加對犬隻養成及互動的專業知能。

據海關透露，緝毒犬很難訓練，在幼犬養成的過程中，如果發現缺少主動、活潑等緝毒犬特質，或不適合緝毒勤務，就會被淘汰，開放其他機關挑選成為工作犬，像是搜救犬或檢疫犬等，主要是因為毒品氣味比較微弱，很多毒品都是藏起來層層包裝，要聞出來真的要「天賦異秉」。

因此，有些在訓練時發現無法達到要求，會再訓練看看，如果真的不行，就會轉去做工作犬，若沒人挑走就會被人領養，育成機率約3成，也就是10隻只有3隻可以成為緝毒犬，而且都是拉不拉多犬，而緝毒犬依法只能執勤7年，之後就要退役，並開放領養。

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