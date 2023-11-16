想成護國神犬養父母嗎？海關徵求緝毒幼犬寄養家庭　開出4大條件

我是廣告 請繼續往下閱讀
而培訓中心在狗狗1歲之前都會幫忙找寄養家庭，1歲之後狗狗就會加入緝毒犬訓練課程，共訓練13周，海關也會徵選體能好的領犬員，與狗狗一起受訓，一隻緝毒犬會配1名領犬員，目前全台有42組領犬員與緝毒犬在執勤。同時，這10多年來查獲毒品的績效也相當顯著，根據關務署統計，累計2008年至2022年緝毒犬協助查獲毒品案計達1004件，共1萬2263公斤。
關務署指出，根據動物行為相關研究指出，犬齡3週至16週是幼犬進行社會化訓練黃金時期，這批今年中秋出生的狗寶寶在培訓中心同仁細心照料下，陸續施以多樣化環境、人群、噪音及牽繩等基本訓練，穩定成長中。但為使幼犬接觸多元社會化情境，發展優良工作犬特質，徵求民眾加入寄養行列。
目前這批幼犬於約3個月大到1歲期間，想要申請擔任幼犬寄養家庭，得符合4大條件，包括一、住家位於桃園以南，雲林以北（中部地區尤佳）。二、家中有庭院，可讓幼犬在庭院自由活動。三、庭院四周有高於1.5公尺圍籬（牆），以防止幼犬逃逸。四、家人喜愛幼犬，樂意與幼犬互動，並依照培訓中心指導，每天可帶幼犬出外散步，進行社會化訓練。
關務署強調，寄養期間，犬隻飼料、用品、醫療及疫苗接種等費用完全由培訓中心負擔；若需外出旅遊，也可將犬隻載回該中心，不必擔心外出期間的照料問題喔！另外，寄養前及寄養期間，海關也會提供系統化講習課程及指導，增加對犬隻養成及互動的專業知能。
據海關透露，緝毒犬很難訓練，在幼犬養成的過程中，如果發現缺少主動、活潑等緝毒犬特質，或不適合緝毒勤務，就會被淘汰，開放其他機關挑選成為工作犬，像是搜救犬或檢疫犬等，主要是因為毒品氣味比較微弱，很多毒品都是藏起來層層包裝，要聞出來真的要「天賦異秉」。
因此，有些在訓練時發現無法達到要求，會再訓練看看，如果真的不行，就會轉去做工作犬，若沒人挑走就會被人領養，育成機率約3成，也就是10隻只有3隻可以成為緝毒犬，而且都是拉不拉多犬，而緝毒犬依法只能執勤7年，之後就要退役，並開放領養。