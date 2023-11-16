李聖旻《運氣》開小黃「客人出100萬包車」！卻載到殺人犯柳演錫

我是廣告 請繼續往下閱讀
李聖旻分享飾演司機的想法，他表示因為《財閥家的小兒子》的緣故，「聽到很多人叫我會長，感到很感激。」但從被載的財閥會長變為載人的計程車司機，李聖旻擔心自己看起來還是像會長，一開始會一直問導演：「我看起來像會長還是計程車司機？」而提到選擇這部劇的原因，他說：「我覺得會和我之前的角色有所不同，能夠帶來改變。」他也打趣道：「如果《運氣好的日子》能夠獲得成功的話，雖然我不常搭計程車，但如果每次搭計程車都能受到很好的照顧，那就太好了。」
李聖旻提起搭檔柳演錫，他不吝讚美說：「柳演錫用那麼善良的臉飾演反派角色，在善與惡之間來回，讓人印象深刻。拍攝之前我就聽說過他很多美談，合作之後，發現他不僅細心還很貼心，而且在鏡頭前總是輕鬆自若，有很多值得我學習的地方。」柳演錫則說：「李聖旻前輩打破拍攝空間跟時間的限制，展現最完美的一面，他不僅常鼓勵我，也給了我很多關於演技的建議，讓包括我在內的所有演員們都能夠盡情的發揮演技。」
透過《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》、《愛情的理解》等作品展現溫暖魅力，並受封「吻戲匠人」的柳演錫笑說：「其實我之前也演過反派，我在電影《狼少年：不朽的愛》裡面是個壞心惡棍，當時我跟片中演員一起到釜山影展，宋仲基打招呼時全場歡聲雷動，我開口時，台下卻是一片噓聲，那時我就知道演反派並不討喜，也不是一件容易的事。」但是他仍毫不猶豫拋開暖男形象，為《運氣好的日子》燙了捲髮，臉上也多了些雀斑，化身殺人不眨眼的瘋狂罪犯，挑戰自身演技極限。因為心理變態的設定已經存在許多作品中，為了有所區別，柳演錫表示自己有觀看一些心理變態相關的訪談或紀錄片來獲得線索、靈感。
《運氣好的日子》共有10集，11月21日獨家在愛奇藝國際版播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁