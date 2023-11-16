亞冠賽／古林睿煬力抗日本！一文看懂中華隊名單、賽程與轉播資訊

亞冠賽／古林睿煬好投震撼日本監督　台灣投手、台灣游擊手登熱搜

▲2023亞冠賽中華隊投手古林睿煬主投6.2局僅失1分，其中投出16上16下。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）
▲2023亞冠賽中華隊投手古林睿煬主投6.2局僅失1分，其中投出16上16下。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）

記者路皓惟/綜合報導

亞冠賽中華隊今（16日）首戰日本，先發古林睿煬繳出6.2局失1分優質先發，其中一度投出16上16下，可惜未獲打線火力支援，最終中華隊以0：4敗陣，不過日媒對於古林的表現讚不絕口，稱他讓日本打線倍感壓力，同時「台灣投手」和「台灣游擊手」皆登上日本X（舊稱推特）熱搜榜。

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日本一直到了6局上才靠著門脇誠擊出全場第一支安打，監督井端弘和表示：「總之我們先是鬆了一口氣，但我一直在想，只要堅持下去就能有所作為，選手們表現得非常好。」

談到古林睿煬的表現，井端弘和說：「台灣先發投手投得非常好，讓我們很難擊出安打，但我們在關鍵時刻把握住了機會。」

7局上一出局時，阪神森下翔太鎖定古林睿煬一顆150公里速球，一棒扛出左外野大牆之外，對於子弟兵的關鍵一級，井端弘和大讚，「他表現實在是太好了，在宮崎合宿期間，他也曾用一棒打破僵局，我認為他就是擁有這樣一棒擊沉的能力。」

除了「台灣投手」登上日本X熱搜榜之外，9局上大秀飛撲美技守備的馬傑森也獲得日本球迷的關注，直誇他長得很帥，加上先前與林襄傳出戀情，讓「台灣游擊手」也上了熱搜榜。

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