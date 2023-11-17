岸田也想見習近平！日媒：岸習會擬針對日本水產、拘留公民討論
中國國家主席習近平前往舊金山參加亞太經合會（APEC）領袖峰會，除了與美國總統拜登會談外，預計也將與日本首相岸田文雄再次進行一對一峰會。日媒報導指出，雙方有意針對福島核廢水問題進行討論，此外也將針對半導體、日本公民在中國遭拘留等引發雙邊關係緊張的問題進行討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日媒《讀賣新聞》、《共同社》披露，日本首相岸田文雄預定最快於舊金山時間16日在亞太經濟合作會議期間，與習近平再次進行一對一峰會。報導指出，雙方並未正式宣布這場會談，但如果會談成行岸田文雄預計堅持日方主張立場，強調已經保持透明地向國際社會說明，要求中國取消對日本水產品的進口限制。
去年岸田文雄與習近平已經在泰國曼谷舉行的APEC會議期間舉辦過峰會，當時雙方表達了有意改善關係的期望，但隨後中國指責日本跟進美國對於中國晶片出口相關限制措施；此外，日本排放福島核廢水後，北京立刻宣布禁止進口日本海產，嚴重衝擊日本漁業，岸田此行訪美也包含推廣日本水產活動，分析認為這次會談有意改變中日之間的緊張關係。
報導指出，根據一份上個月公布的民調，日本民眾對中國的看法已經創下自2014年以來的新低，這與中國民間嚴重的反日情緒以及透過《反間諜法》指控拘留日本公民有關，此前日本安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）駐中高層西山寛在今年返回日本前，突遭北京市安全局扣留，這起案件也令拘留旅中日僑界大為震撼。