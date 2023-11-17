高球／多變難測狂風中逆襲　24歲詹佳翰奪職業生涯首冠

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詹佳翰最終回以落後曾豐棟一桿，兩人同組出發，前九洞結束，詹佳翰以總桿低於標準桿一桿成績超前領先一桿，後九洞不少選手自後猛追，詹佳翰第13及15洞分別因為開球丶切桿與推桿出現失誤，吞下兩個柏忌，不過在第14洞五桿長洞補上一隻小鳥，原來在第15洞被李士鴻追平，第16洞再度以一桿領先，第17洞切桿上果嶺，抓下6呎小鳥推桿，保持領先一桿，同組的曾豐棟在第17及18洞連抓二鳥，尤其是第18洞雖然開球歪左到隔壁洞，第二桿卻精準地打上果嶺，再一記36呎長推進洞抓鳥最精采，他的總桿與林宸駒丶謝旻軒同為平標準桿，因此詹佳翰最後一洞必須打帕，才能獲勝，他在第18洞開球偏右至林中，第二桿以四鐵打到果嶺前，第三桿漂亮的切桿上果嶺，距洞2呎，一推打帕拿下勝利。
詹佳翰賽後說，這場獲勝是靠推桿贏的，雖然是有點緊張，也希望能拿冠軍，不過他一路告訴自己，把每一洞每一球打好就好，不要去想冠軍與其他選手成績，最後的奪冠，總算給自己10多年的高球生涯增加了一點成就感，也給自己很大信心，繼續在高球路上走下去。
他提及因為他轉職業的第一年就遭受運動傷害之苦，雙手腕不明原因的疼痛，以致於他自2020至2021年的每次參賽，都是吃止痛葯打完比賽，直到他改用重量輕了20多公克的球桿後，兩個月後竟然不葯而癒，要感謝他的五人顧問團隊，包括他任教於長庚大學的運動生物力學博士父親詹智能。
他自2022年才開始在無運動傷害下參賽，去年以ThreeBond挑戰巡迴賽總獎金排名前五選手，取得台巡賽參賽資格，但今年在四天的正式台巡賽成績排名不盡理想，目前台巡賽排名69位，希望在尚餘下周一場比賽的狀況下，能打進台巡總排名60名，取得種子球員。
他自10歲起練高爾夫，單差點的父親一直是他的教練，也在他受傷時想放棄高爾夫時，鼓勵支持他繼續在高球路上走下去。目前雖然還在評估調整比賽與教球之間的時間比例，不過他感覺今年雖然練球時間因教球的占據變少，但是更能專心細節，更有效率地去練球，希望日後在正式四天的比賽心態能更好，打出好名次。