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高球／多變難測狂風中逆襲　24歲詹佳翰奪職業生涯首冠

▲2023 ThreeBond封關站-菁英挑戰賽，詹佳翰奪下職業生涯首冠。官方提供
▲2023 ThreeBond封關站-菁英挑戰賽，詹佳翰奪下職業生涯首冠。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金台幣100萬元的2023 ThreeBond封關站-菁英挑戰賽，在桃園高爾夫俱樂進行最後一回合決賽，在多變難測的風向中，原落後一桿出發的詹佳翰，打出低於標準桿一桿的71桿，以兩回合總桿低於標準桿一桿的143桿，一桿之微逆轉奪下冠軍及獎金18萬元。這是24歲的詹佳翰自2020年轉職業後首冠，他說：「終於拿到了！給自己一個交代了！」

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這場封關賽的最終名次結果攸關ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王頭銜與前三名，以及明年台巡賽參賽資格，總獎金排名前五可直接獲得明年台巡賽參賽資格，除了上面前三選手以外，總獎金排名第四的是呂孫儀及第五的是伴翔太郎可直接獲得參賽資格。

詹佳翰最終回以落後曾豐棟一桿，兩人同組出發，前九洞結束，詹佳翰以總桿低於標準桿一桿成績超前領先一桿，後九洞不少選手自後猛追，詹佳翰第13及15洞分別因為開球丶切桿與推桿出現失誤，吞下兩個柏忌，不過在第14洞五桿長洞補上一隻小鳥，原來在第15洞被李士鴻追平，第16洞再度以一桿領先，第17洞切桿上果嶺，抓下6呎小鳥推桿，保持領先一桿，同組的曾豐棟在第17及18洞連抓二鳥，尤其是第18洞雖然開球歪左到隔壁洞，第二桿卻精準地打上果嶺，再一記36呎長推進洞抓鳥最精采，他的總桿與林宸駒丶謝旻軒同為平標準桿，因此詹佳翰最後一洞必須打帕，才能獲勝，他在第18洞開球偏右至林中，第二桿以四鐵打到果嶺前，第三桿漂亮的切桿上果嶺，距洞2呎，一推打帕拿下勝利。

詹佳翰賽後說，這場獲勝是靠推桿贏的，雖然是有點緊張，也希望能拿冠軍，不過他一路告訴自己，把每一洞每一球打好就好，不要去想冠軍與其他選手成績，最後的奪冠，總算給自己10多年的高球生涯增加了一點成就感，也給自己很大信心，繼續在高球路上走下去。

他提及因為他轉職業的第一年就遭受運動傷害之苦，雙手腕不明原因的疼痛，以致於他自2020至2021年的每次參賽，都是吃止痛葯打完比賽，直到他改用重量輕了20多公克的球桿後，兩個月後竟然不葯而癒，要感謝他的五人顧問團隊，包括他任教於長庚大學的運動生物力學博士父親詹智能。

他自2022年才開始在無運動傷害下參賽，去年以ThreeBond挑戰巡迴賽總獎金排名前五選手，取得台巡賽參賽資格，但今年在四天的正式台巡賽成績排名不盡理想，目前台巡賽排名69位，希望在尚餘下周一場比賽的狀況下，能打進台巡總排名60名，取得種子球員。

他自10歲起練高爾夫，單差點的父親一直是他的教練，也在他受傷時想放棄高爾夫時，鼓勵支持他繼續在高球路上走下去。目前雖然還在評估調整比賽與教球之間的時間比例，不過他感覺今年雖然練球時間因教球的占據變少，但是更能專心細節，更有效率地去練球，希望日後在正式四天的比賽心態能更好，打出好名次。

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