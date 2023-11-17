UBA戰力分析／外籍兵團剩一人、考驗戰力磨合　世新拚空前5連霸

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本土則爆增，畢業陳育緹、許玟瑄、陳筱涵、吳亞庭，新收8人，含邱群琋、187中鋒趙云楓各由清華、文化平轉讀大二，韓汛文化降轉續唸大一，外加甫自高中聯賽甲級第四南山畢業的U19世青國手178菜鳥中鋒張家瑄，都是油漆區即戰力，另有上季任管理、本季回歸球員的大四白綺葳，高中乙級出身的張維芯、張育瑄、陳亭云。
世新上季預賽第10戰63：78輸文化，中斷開季9連勝、跨季11連勝，再56：59輸臺師，9勝2敗掉第三，但複賽5連勝第一，含贏臺師、文化各20分甜蜜復仇，小巨蛋準決賽勝佛光，冠軍賽65：54克文化，全季16勝2敗四連霸。
四連霸陣容本季保留土洋10人，吉芙上季打14場，場均15分12.5籃板1.9阻攻，冠軍賽對文化18分9籃板2抄截的MVP、U19世青國手宋瑞蓁，打16場8.4分助3.2，三分球45投中11，182公分U19國手游沁樺18場全勤，7.4分5.4籃2.3抄截，三分球51中10。
升大二的另3人蔡佑蓮、張婕柔，及場均5.6分、三分球40中16的155公分臺版「町田瑠唯」邱詠鈴，大五生林妘樺三分球54中13、楊淑琄53中16，大四控衛李盈潔18場全勤6.8分1.8抄截，三分球48中13，大三林紫彤因傷只打9場。無論如何，世新大學仍具備挑戰連霸的本錢，就看本土選手如何磨合，發揮團隊戰力。