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UBA戰力分析／外籍兵團剩一人、考驗戰力磨合　世新拚空前5連霸

▲世新大學將挑戰空前五連霸。大專體總提供
▲世新大學將挑戰空前五連霸。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UBA大專籃球聯賽女子組第一階段預賽將在今(17日)起在文化大學點燃戰火，而《NOWNEWS》也帶給讀者完整的戰力分析，而王者世新大學女籃隊能否繼續稱霸大專籃壇，成為本學年度最大焦點。

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世新大學108學年起四連霸，外籍生含今年亞洲盃率菲律賓國家女籃擊敗中華隊的當家中鋒潔丹妮兒，上季末畢業功成身退、轉往馬來西亞發展的元老外援伊思尤瑪，上季接棒次第當家的吉芙，都居功不小，但冠軍賽MVP全歸本土，108、109學年度林蝶連莊，110學年度屬蘇嘉嫻，上季大一菜鳥宋瑞蓁當仁不讓，本季強力尋求五連霸，結構、生態大不同，外援由上季4人減為1人，伊思尤瑪、曲芙柔離隊，彼葳改披美和科大戰袍，剩185公分、升大二的吉芙單兵作戰，卻無損禁區攻防殺傷力。

本土則爆增，畢業陳育緹、許玟瑄、陳筱涵、吳亞庭，新收8人，含邱群琋、187中鋒趙云楓各由清華、文化平轉讀大二，韓汛文化降轉續唸大一，外加甫自高中聯賽甲級第四南山畢業的U19世青國手178菜鳥中鋒張家瑄，都是油漆區即戰力，另有上季任管理、本季回歸球員的大四白綺葳，高中乙級出身的張維芯、張育瑄、陳亭云。

世新上季預賽第10戰63：78輸文化，中斷開季9連勝、跨季11連勝，再56：59輸臺師，9勝2敗掉第三，但複賽5連勝第一，含贏臺師、文化各20分甜蜜復仇，小巨蛋準決賽勝佛光，冠軍賽65：54克文化，全季16勝2敗四連霸。

四連霸陣容本季保留土洋10人，吉芙上季打14場，場均15分12.5籃板1.9阻攻，冠軍賽對文化18分9籃板2抄截的MVP、U19世青國手宋瑞蓁，打16場8.4分助3.2，三分球45投中11，182公分U19國手游沁樺18場全勤，7.4分5.4籃2.3抄截，三分球51中10。

升大二的另3人蔡佑蓮、張婕柔，及場均5.6分、三分球40中16的155公分臺版「町田瑠唯」邱詠鈴，大五生林妘樺三分球54中13、楊淑琄53中16，大四控衛李盈潔18場全勤6.8分1.8抄截，三分球48中13，大三林紫彤因傷只打9場。無論如何，世新大學仍具備挑戰連霸的本錢，就看本土選手如何磨合，發揮團隊戰力。

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