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UBA戰力分析／超級中鋒蕭豫玟跳級WSBL　文化大學19冠恐繼續停格

▲最強高中生蕭豫玟震撼彈，與黃巧鈞捨UBA提前披WSBL國泰戰袍。大專體總提供
▲最強高中生蕭豫玟震撼彈，與黃巧鈞捨UBA提前披WSBL國泰戰袍。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UBA大專籃球聯賽女子組第一階段預賽將在今(17日)起在文化大學點燃戰火，而《NOWNEWS》也帶給讀者完整的戰力分析。111學年度上季率淡水商工高中聯賽甲級四連霸，「最強高中生」185公分超級中鋒蕭豫玟，頂著冠軍賽MVP、籃板后三連霸、新科阻攻后，全季場均26分22.1籃板「雙20」史上第一人，外帶去年U18亞青大會最佳五人、今年U19世青國手光環，蕭豫玟6月揮別高中賽場連3年封后、個人獎不完的風光，從淡商畢業。

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一般認為，蕭豫玟應隨學姊腳步讀文化大學，開啟UBA生涯，107學年起已連5季不知封后滋味、19冠「停格」逾2000天的第一贏家文化，第20冠本季有厚望。

但為延續WSBL國泰霸業（WSBL第6至18季13連霸、連結1至4季4連霸、社甲聯賽第2至14屆13連霸，近31年拿30冠），尤其補強稍嫌不足的禁區戰力，評估後決定讓蕭豫玟捨UBA、提前披國泰戰袍，轉戰12月第19季WSBL，放棄最後1年UBA的還有109、110學年助攻后二連霸大四主控黃巧鈞（上季場均9.1分3.2助攻、三分球85中23），將與蕭豫玟攜手拚WSBL，且兩人若還有文化學籍，不打UBA但2025世大運未逾齡（蕭大二、黃可能碩一），如蒙徵召仍有機會效力。

林佳蓉、利亞倫畢業，前者考上臺師碩班換穿球衣，趙云楓、韓汛轉學世新，葉欣宜、江澤欣各轉北市大、北護大，共走7人，補3名高中聯賽四連霸成員，110冠軍賽MVP、U19世青國手李恩芯、後衛楊幸恩及前鋒郭雅玉，文化從上季15人減為本季11人，含上季8人。

8人為碩一劉倩伶上季18場全勤，場均6.8分外帶大會「雙冠后」5.3助攻2.9抄截，碩一曾萱儀7.7分3.6助攻2.3抄截，大四王玥媞14.1分、三分球77中19，鄭慧慈10.4分8.9籃板，大三郭虹廷17.1分10.3籃板，5人都全勤，另有大三江函峮、潘子喬，大二邱敬恩。

上季預賽11連勝第一，含78：63贏世新，結束107學年輸世新起的跨4季對戰9連敗，但複賽46：66又輸世新，預、複賽14連勝喊卡，得46分近11季已隊最低，加上65：69輸臺師，3勝2敗掉第三，小巨蛋準決賽71：61贏臺師復仇，冠軍賽11分不敵世新，全季15勝3敗。

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