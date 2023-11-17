UBA戰力分析／超級中鋒蕭豫玟跳級WSBL　文化大學19冠恐繼續停格

我是廣告 請繼續往下閱讀
但為延續WSBL國泰霸業（WSBL第6至18季13連霸、連結1至4季4連霸、社甲聯賽第2至14屆13連霸，近31年拿30冠），尤其補強稍嫌不足的禁區戰力，評估後決定讓蕭豫玟捨UBA、提前披國泰戰袍，轉戰12月第19季WSBL，放棄最後1年UBA的還有109、110學年助攻后二連霸大四主控黃巧鈞（上季場均9.1分3.2助攻、三分球85中23），將與蕭豫玟攜手拚WSBL，且兩人若還有文化學籍，不打UBA但2025世大運未逾齡（蕭大二、黃可能碩一），如蒙徵召仍有機會效力。
林佳蓉、利亞倫畢業，前者考上臺師碩班換穿球衣，趙云楓、韓汛轉學世新，葉欣宜、江澤欣各轉北市大、北護大，共走7人，補3名高中聯賽四連霸成員，110冠軍賽MVP、U19世青國手李恩芯、後衛楊幸恩及前鋒郭雅玉，文化從上季15人減為本季11人，含上季8人。
8人為碩一劉倩伶上季18場全勤，場均6.8分外帶大會「雙冠后」5.3助攻2.9抄截，碩一曾萱儀7.7分3.6助攻2.3抄截，大四王玥媞14.1分、三分球77中19，鄭慧慈10.4分8.9籃板，大三郭虹廷17.1分10.3籃板，5人都全勤，另有大三江函峮、潘子喬，大二邱敬恩。
上季預賽11連勝第一，含78：63贏世新，結束107學年輸世新起的跨4季對戰9連敗，但複賽46：66又輸世新，預、複賽14連勝喊卡，得46分近11季已隊最低，加上65：69輸臺師，3勝2敗掉第三，小巨蛋準決賽71：61贏臺師復仇，冠軍賽11分不敵世新，全季15勝3敗。