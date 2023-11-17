UBA戰力分析／台師「雙槍」陳靳豫萱、陳映慈畢業　重返榮耀艱難

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雙槍、雙衛離隊，本季新收大一菜鳥5枚，泰半系出高中聯賽名門的即戰力，來自北一女後衛謝蕎亦，南山175公分三分射手劉芳瑜，陽明178公分U18亞青國手游欣樺，南湖畢業後衛連容纓，及香港來的林普茵。
出身永仁高中、上季文化畢業的射手林佳蓉，考進臺師碩班換穿戰袍，今夏各盃賽表現不錯，與老少隊友默契無礙，重拾昔日準頭，拉抬外圍火力，外加上季既有10人，本季新舊16球員，瞄準捲土重來，再向冠軍賽叩關。
雙升大四及「一姊」的180中鋒陳昱潔，代表中華隊參加杭州亞運三對三籃球獲第四，球技、歷練愈佳，上季UBA她18場全勤，場均12.8 分6.8籃板3.3助攻，三分球79投中27，貢獻不遑多讓雙槍、雙衛，新學年更具使命感，誓言帶全隊挑戰不可能任務。
大三射手湯書淳上季也全勤，場均6分2.1助攻，三分球53中17，173林品妤14場8.4分6.6籃板2.4助攻，本季禁區角色愈吃重，176的許絜晞板凳出發17場，3.6分3.3籃板，暑假各盃賽進步明顯，新季應可受梁嘉音教練重用。
大二控衛古寶誼，上季菜鳥替補「雙衛」，場均3.7分1.2助攻1.4抄截，本季可望主控，搭配初來乍到的謝蕎亦、連容纓，合扛後場重擔，大四羅云秀與同升大二的張文馨、張宜真、高曾敏華、黃葶予，也宜分攤更多內外攻守責任。