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UBA戰力分析／台師「雙槍」陳靳豫萱、陳映慈畢業　重返榮耀艱難

▲雙槍雙衛最末季臺師僅第3，新季陳昱潔搭碩一射手林佳蓉拚后。大專體總提供
▲雙槍雙衛最末季臺師僅第3，新季陳昱潔搭碩一射手林佳蓉拚后。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UBA大專籃球聯賽女子組第一階段預賽將在今(17日)起在文化大學點燃戰火，而《NOWNEWS》也帶給讀者完整的戰力分析。國立臺灣師範大學「雙槍」陳靳豫萱、陳映慈及「雙衛」廖怡婷、楊秀琴，上季都最後一年，滿懷希望，可惜準決賽仍以61：71輸文化，無緣連3季爭后，季軍賽贏佛光，第三作收，不滿意且不太能接受的一季。

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100至102學年三連霸後，臺師無緣第4冠，含109、110學年連2季爭后，悉輸世新都亞軍，上季更止於準決賽，雙槍、雙衛有內有外、絕妙組合，與碩一林釵絹，畢業揮別UBA，特別是預賽10勝1敗第二，63：77輸文化，59：56克衛冕軍世新，複賽4勝1敗仍第二，54：74輸世新，69：65贏文化，雙方2逢各1勝，準決賽再遇卻兵敗小巨蛋，全季15勝3敗，與世新各1勝1敗，對文化1勝2敗最大致命傷。

雙槍、雙衛離隊，本季新收大一菜鳥5枚，泰半系出高中聯賽名門的即戰力，來自北一女後衛謝蕎亦，南山175公分三分射手劉芳瑜，陽明178公分U18亞青國手游欣樺，南湖畢業後衛連容纓，及香港來的林普茵。

出身永仁高中、上季文化畢業的射手林佳蓉，考進臺師碩班換穿戰袍，今夏各盃賽表現不錯，與老少隊友默契無礙，重拾昔日準頭，拉抬外圍火力，外加上季既有10人，本季新舊16球員，瞄準捲土重來，再向冠軍賽叩關。

雙升大四及「一姊」的180中鋒陳昱潔，代表中華隊參加杭州亞運三對三籃球獲第四，球技、歷練愈佳，上季UBA她18場全勤，場均12.8 分6.8籃板3.3助攻，三分球79投中27，貢獻不遑多讓雙槍、雙衛，新學年更具使命感，誓言帶全隊挑戰不可能任務。

大三射手湯書淳上季也全勤，場均6分2.1助攻，三分球53中17，173林品妤14場8.4分6.6籃板2.4助攻，本季禁區角色愈吃重，176的許絜晞板凳出發17場，3.6分3.3籃板，暑假各盃賽進步明顯，新季應可受梁嘉音教練重用。

大二控衛古寶誼，上季菜鳥替補「雙衛」，場均3.7分1.2助攻1.4抄截，本季可望主控，搭配初來乍到的謝蕎亦、連容纓，合扛後場重擔，大四羅云秀與同升大二的張文馨、張宜真、高曾敏華、黃葶予，也宜分攤更多內外攻守責任。

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